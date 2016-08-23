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15 Temmuz Darbe Girişimi

'FETÖ' soruşturmasında Boydak Holding hakkında iddianame hazırlandı

Hacı Boydak, 5 Ağustos'ta tutuklanmıştı

23 Ağustos 2016 18:29

Kayseri’de kurulu İstikbal, Bellona ve Mondi gibi ünlü markaların içinde bulunduğu Boydak Holding’e 'FETÖ' soruşturması kapsamında iddianame hazırlandı.

Habertürk'ün haberine göre, Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Suçlara bakan savcılık tarafından 2016/21792 sayılı dosya ile şüpheliler Boydak Holding eski yöneticisi Hacı Boydak, eski CEO'su Memduh Boydak, Yönetim Kurulu eski üyesi Şükrü Boydak, GESİAD Başkanı Hamdi Kınaş, işadamı Halit Gazezoğlu, FETÖ'nün Kayseri imamı Sıtkı Baş, eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de aralarında yer aldığı toplam FETÖ/PDY 68 şüphelisi hakkında, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini düşürmeye teşebbüs, silahlı terör örğütüne üye olmak, yardım, yataklık, resmi belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanmak, ÖSYM Kanununa muhalefet, terörizmin finansını sağlamak suçlarından iddianame hazırlanarak, kamu davası açıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın tarihi önümüzdeki günlerde belirlenecek.

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