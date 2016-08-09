Hacı Boydak'ın Fetullah Gülen'le çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı

Kayseri'de gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak'ın Fetullah Gülen ile çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

Milliyet'in haberine göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan FETÖ operasyonu çerçevesinde üç kez gözaltına alınan ve sonuncusunda tutuklanan ünlü iş adamı Boydak Holding Yönetim Kurulu eski Başkanı Hacı Boydak'ın fotoğrafı ortaya çıktı.

Pensilvanya'da çekildiği tahmin edilen fotoğrafta, Hacı Boydak Fetullah Gülen ile aynı karede yer alıyor.