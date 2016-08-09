T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hacı Boydak'ın Fetullah Gülen'le çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı

Fotoğrafın Pensilvanya'da çekildiği tahmin ediliyor

09 Ağustos 2016 14:15

Kayseri'de gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak'ın Fetullah Gülen ile çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

Milliyet'in haberine göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan FETÖ operasyonu çerçevesinde üç kez gözaltına alınan ve sonuncusunda tutuklanan ünlü iş adamı Boydak Holding Yönetim Kurulu eski Başkanı Hacı Boydak'ın fotoğrafı ortaya çıktı.

Pensilvanya'da çekildiği tahmin edilen fotoğrafta, Hacı Boydak Fetullah Gülen ile aynı karede yer alıyor.

ETİKETLER

Hacı BoydakFetullah GülenPensilvanyafotoğraf

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24