'FETÖ' soruşturmasında Boydak Holding'e kayyım atandı

Kayseri’de kurulu İstikbal, Bellona ve Mondi gibi ünlü markaların içinde bulunduğu Boydak Holding’e 'FETÖ' soruşturması kapsamında 5 kişilik kayyım atandı.

Holding yönetiminde bulunan Hacı Boydak, Memduh Boydak, Bekir Boydak, Mustafa Boydak kardeşler ile amca çocukları olan Holding yöneticisi Şükrü Boydak, Gülen cemaatine yönelik soruşturmada çeşitli tarihlerde gözaltına alınmış, Memduh, Hacı, Şükrü ve Bekir Boydak tutuklanarak cezaevine konulurken aynı zamanda Kayseri Sanayi Odası Başkanı olan Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak 3 gün gözaltında tutulduktan sonra çıkartıldığı mahkemece serbest bırakılmıştı.

Bugün akşam saatlerinde nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından İstikbal, Bellona ve Mondi gibi mobilya markaları ile Hes Fiber Kablo gibi sanayi kuruluşunun da aralarında bünyesinde bulunduğu olduğu Boydak Holding’e kayyım oyarak avukatlar Ramazan Arslan ve Yurdagül Keziban Kılıç Aksungur, bankacı Ramazan Erikli, mali müşavir Ahmet Ziya Beşparmak, muhasebeci Mustafa Karakaya atandı.

Kayyım heyeti mahkemeden verilen yazıyla birlikte Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin eşliğinde Organize Sanayi Bölgesindeki Merkez Çelik içinde bulunan Boydak Holding binasına giderek, görevi devraldı.

Mustafa Boydak: Vedalaşıyoruz

Kayseri 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından atanan kayyımun şirkete girmesinin ardından bir açıklama yapan Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, "Malum soruşturmalar vardı. Geldiğimiz noktada Boydak Holding ve Boydak Holding'in çoğunluk hissedar olduğu şirketlerimize Kayseri 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararına göre kayyım ataması yapıldı. Hayırlısı olsun diyorum. Biz hukuka güveniyoruz. Türk adaletine güveniyoruz.

İnşallah arkadaşlar şirketlerimizde gerekli çalışmaları yaparlar. Buraları performans kriterlerine göre yönetirler. Her türlü incelemelerini yaparlar. Bizde en azından aklanmış oluruz. 14 bin çalışanı ile 60 yıllık Boydak Holding’in böyle bir duruma kalması üzücü bir durum ama belki bizim için bir fırsattır. Bizim bu gruplarla hiçbir şekilde bağımızın olmadığı inşallah ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

Boydak ayrıca, "Arkadaşlarımıza her şeyiyle dört dörtlük bir grubu teslim ediyoruz. İnşallah bulunduğu yerden daha ileriye götürülmesini temenni ediyorum. Bizde bu süreçte elimizden geldiği kadar ihtiyaç olursa bilgi vermeye hazırız. Yukarıda da heyet tarafından gereken bilgilendirme yapıldı. Biz de bu şekilde vedalaşıyoruz. Hakkımızda hayırlısı olsun" diye konuştu.

Kayyım heyetinden açıklama

Boydak Holding kayyım heyeti, Boydak Holding ve grup şirketlerinin faaliyetlerinin eskiden olduğu gibi kesintiye uğramadan devam edeceğini bildirdi.

Boydak Holding kayyım heyeti tarafından yapılan açıklamada, "18.08.2016 tarihli Kayseri Sulh Ceza Mahkemesi kararıyla kayyım ataması kararı verilmiştir. Verilen karar gereğince Boydak Holding AŞ'ye avukat Ramazan Aslan, Bankacı Ramazan Erikli, Avukat Yurdagül Kezban Kılıç Aksungur, mali müşavir Mustafa Karakaya, Mali Müşavir Ahmet Ziya Beşparmak kayyım olarak atanmıştır. Kayyım heyeti olarak 18 Ağustos 2016 tarihi itibariyle Boydak Holding ve grup şirketlerinin faaliyetleri eskiden olduğu gibi bütün iş ortaklarımız ve paydaşlarımızla birlikte şirketlerimizin faaliyetleri her hangi bir kesintiye uğramadan devam edecek olup, tüm şirket çalışanları her zamanki gibi çalışmalarına devam edecektir. Boydak Holding yeni kayyım heyeti ile ülkemizin gelişimine destek olmaya devam edecektir" dendi.

Süreçte ne olmuştu?

Boydak Holding'de 10 gün önce yeni yönetim kurulu oluşturulmuş ve kamuoyuna duyurulmuştu. Boydak Holding Yönetim Kurulu bir süre önce tutuklanarak cezaevine konulan Şükrü, Bekir ve İlyas Boydak’ın istifaları sonucu yeniden oluştu.

Kayseri Sanayi Odası Başkanlığı’nı da yapmakta olan Mustafa Boydak’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendiği yeni Yönetim Kurulu’nda Yusuf Boydak, Bilal Uyanık, Nazif Türkoğlu, Fethi Ünal, İzzet Sümer ve Mehmet Konuk görev almıştı. Şükrü, Bekir ve İlyas Boydak’ın istifaları kabul edilerek, Yönetim Kurulu’na Finansman Danışmanı olarak görev yapan Mehmet Konuk da atanmıştı.

Halen Boydak ailesinden eski yönetim kurulu başkanı Hacı, eski CEO Memduh, Yönetim Kurulu üyelerinden Şükrü, Bekir ve İlyas Boydak FETÖ soruşturması sonucu tutuklu bulunuyor.

Çok sayıda şirketi bünyesinde bulunduran Boydak Holding'te yaklaşık 14 bin kişi çalışıyor. Boydak Holding'e bağlı bazı şirketler Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alıyor.