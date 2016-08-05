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15 Temmuz Darbe Girişimi

Dün serbest bırakılan Hacı Boydak tutuklandı

Boydak Holding patronlarından Hacı Boydak, nöbetçi mahkemeye çıkarıldı

05 Ağustos 2016 19:14

15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında dün gözaltına alındıktan sonra, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, bugün çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 

DHA'nın haberine göre; bir süre önce mide ameliyatı geçiren ve dün taburcu edilerek Kayseri’ye gelen Hacı Boydak, KOM ekiplerince gözaltına alındı.

Boydak, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından sağlık sorunu nedeniyle yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ancak, savcılığın itiraz etmesi üzerine hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan Hacı Boydak bugün gözaltına alınarak, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildi.

Hacı Boydak, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

"FETÖ'ye yaptığımız yardımları düşününce kahroluyoruz"

 

Hacı Boydak, darbe girişimine ilişkin olarak, "Ülkemiz için bir yol ayrımı olan 17/25 Aralık sürecinden sonra tamamen yollarımızı ayırdığımız, 15 Temmuz gecesi de ne kadar hainleştiğini büyük acılarla gördüğümüz Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ), geçmişte iyi niyet ve sadece vatanseverlik duygusuyla aile bireyleri olarak yaptığımız yardım ve hayırları düşününce bugün her Türk vatandaşı gibi kahroluyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

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