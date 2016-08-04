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15 Temmuz Darbe Girişimi

Hacı Boydak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Hacı Boydak hakkında FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan Boydak Eğitim ve Kültür Vakfı'ndaki faaliyetleri nedeniyle yakalama kararı çıkarılmıştı

04 Ağustos 2016 20:05

‘FETÖ’ operasyonu kapsamında gözaltında bulunan Boydak Holding eski yönetim kurulu başkanı Hacı Boydak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir süre önce İstanbul'da ameliyat olan Hacı Boydak hakkında, Boydak Eğitim ve Kültür Vakfı'ndaki faaliyetleri nedeniyle yakalama kararı çıkarılmıştı.

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Boydak Holding'in yöneticilerinden Şükrü Boydak, İlyas Boydak ve Bekir Boydak ile Memduh Boydak ile Aliye Boydak tutuklanmış, Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mustafa Boydak ile holding yöneticisi Halit Bayhan da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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