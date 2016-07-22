Hacı Boydak: FETÖ'ye yaptığımız yardımları düşününce kahroluyoruz

Boydak Holding'in eski Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, darbe girişimine ilişkin olarak, "Ülkemiz için bir yol ayrımı olan 17/25 Aralık sürecinden sonra tamamen yollarımızı ayırdığımız, 15 Temmuz gecesi de ne kadar hainleştiğini büyük acılarla gördüğümüz Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ), geçmişte iyi niyet ve sadece vatanseverlik duygusuyla aile bireyleri olarak yaptığımız yardım ve hayırları düşününce bugün her Türk vatandaşı gibi kahroluyoruz" açıklaması yaptı.

Boydak, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakan Binali Yıldırım'a, TBMM'ye, seçilmiş hükümete ve millete karşı yapılan hain ve alçak terör girişiminin acısının halen yaşandığını belirtti.

"FETÖ darbe girişiminin yaşandığı gecenin Türkiye tarihi için bir dönüm noktası olacağını ve hiçbir hainin bundan böyle vatana kast etmeyi aklından bile geçiremeyeceğini" ifade eden Boydak, milli iradeye kast eden vatan hainlerini en şiddetli bir şekilde lanetlediklerini, yüce Türk adaletinin bu hainlere hakkettiği cezayı vereceğine inandıklarını kaydetti.

Darbe girişimini haber aldıkları ilk andan itibaren Boydak ailesi ve tüm çalışanları olarak meydanlardaki nöbet yerlerini aldıklarını ve bu nöbeti gelecek ikinci bir emre kadar kararlılıkla devam ettireceklerini belirten Boydak, şunları kaydetti:

"Ülkemiz için bir yol ayrımı olan 17/25 Aralık sürecinden sonra tamamen yollarımızı ayırdığımız, 15 Temmuz gecesi de ne kadar hainleştiğini büyük acılarla gördüğümüz FETÖ'ye, geçmişte iyi niyet ve sadece vatanseverlik duygusuyla aile bireyleri olarak yaptığımız yardım ve hayırları düşününce, bugün her Türk vatandaşı gibi kahroluyoruz. Bizlerin ve yüce milletimizin halisane duygularla yaptığı bu yardımlarımız için hakkımız helal değildir. İnanıyoruz ki, bunca ihanet ve vahşilik, Cenab-ı Hak katında da karşılığını bulacaktır.

Bu vesileyle geçmişteki iyi niyetlerimiz nedeniyle hala ismimizin karıştırıldığı bu hain terör örgütünün ailemizle ve şirketlerimizle maddi manevi hiçbir ilişkisi olmadığını tüm milletimizle net olarak paylaşmak isteriz. Bu alçak terör saldırısında, ülkemiz ve demokrasimiz için canını feda etmiş tüm şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize acil şifalar temenni ediyoruz. Terör örgütüyle cansiperane mücadele eden kahraman polis teşkilatımıza, göz bebeğimiz askerlerimize, her şeyini ortaya koyan aziz milletimize ve bu milli ruhun yeniden dirilişinin sembolü olmuş Cumhurbaşkanımıza minnet ve şükranlarımızı arz ediyoruz."

FETÖ/PDY'ye finans desteği sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Boydak Holding'in o dönemki yönetim kurulu başkanı olan Hacı Boydak ile yönetim kurulu üyesi kardeşi Memduh Boydak, 6 Mart'ta tutuklanmıştı.

Memduh Boydak halen tutuklu bulunurken, Hacı Boydak, avukatlarının itirazı üzerine 17 Mayıs'ta tahliye edilmişti.