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Bolu'da 10. Yıl Marşı'nın yasaklanmasını protesto eden CHP'liler hakkında inceleme başlatıldı

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, gazeteciler ve bazı partililer gazdan etkilenmişti

23 Haziran 2016 20:47

Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu’ya gelerek Valilik binasının önünde basın açıklaması yapan 30 CHP’li milletvekili ve yürüyüşe katılanlar hakkında inceleme başlattı.

Bolu Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz’in yıl sonu karne törenlerinde 10. Yıl Marşı’nı yasaklamasını protesto eden CHP’li gruba polisin biber gazlı müdahalesinde CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, gazeteciler ve bazı partililer gazdan etkilenmişti.

Ertesi gün aralarında CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın da bulunduğu CHP'li 30 milletvekili Bolu’ya gelerek Milli Eğitim Müdürlüğü’nün önünde basın açıklaması yaptıktan sonra Bolu Valiliği’ne yürüdüler. Grup adına Valilik binasının önünde açıklama yapan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, biber gazını kullanan polis memuru ve Bolu Valisi Aydın Baruş’a sert sözlerle tepki göstermişti.

Hürriyet'in haberine göre, Bolu Valisi Aydın Baruş, düzenlenen yürüyüş için inceleme başlattı. 

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