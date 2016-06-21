CHP'li 30 milletvekili 10. Yıl Marşı yasağına karşı Bolu Valiliği'ne yürüdü

Bolu'da, 10'uncu Yıl Marşı'nın okullarda çalınmaması talimatı veren İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz'e yönelik dünkü protestoya polisin gazla müdahalesi ardından, bugün 30 CHP milletvekilinin katılımıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Valilik önünde basın açıklaması yapıldı. Polis bu kez müdahale etmedi.

CHP İl Teşkilatı, Türk Eğitim Sen, Eğitim İş ve Eğitim Sen'in de aralarında bulunduğu çeşitli sendikalara üye yaklaşık 250 kişilik grubun dün Milli Eğitim Müdürlüğü önüne çelenk bırakmasına izin vermeyen polis, gazla müdahale etmiş ve CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan ile çok sayıda kişi hastanelerde tedavi görmüştü.

30 milletvekili Bolu'da

Aralarında CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin, Enis Berberoğlu, Barış Yarkadaş, Mahmut Tanal, Yakup Akkaya, Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya'nın da bulunduğu 30 milletvekili, bugün Bolu'ya gelerek Milletvekili Tanju Özcan'a destek verdi.

Bu kez polis Milli Eğitim Müdürlüğü önünde barikat kurmadı. Ancak müdürlüğün bulunduğu sokağın girişi kamyonetle kapatılarak milletvekillerinin bulunduğu otobüsün girişine izin verilmedi. Bazı partililer buna tepki gösterdi. Kısa süreli tartışmanın ardından milletvekilleri otobüsten inerek müdürlük önüne yürüdü.

Milli Eğitim Müdürlüğü

önünde basın açıklaması

Muharrem İnce ve Gürsel Tekin, burada toplanan yaklaşık 400 kişi ile birlikte basın açıklaması yaptı. Müdürlük giriş kapısı önünde ve çevrede önlem alan polis müdahalede bulunmadı. İnce, 10'uncu Yıl Marşı'ndan korkanların Atatürk düşmanı, Cumhuriyet düşmanı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"10'uncu Yıl Marşı'ndan korkanlar nankördür, bu topraklardaki vatan hainlerinin torunlarıdır. Oslo'da PKK ile pazarlık yapanlar, Habur'da teröristin ayağına mahkeme kuranlar, Bolu'da 10'uncu Yıl Marşı'nı yasaklayanla aynı kafadır. 10'uncu Yıl Marşı'na karşı çıkanlar Sivas ve Erzurum kongrelerini, kuvayımilliye ruhunu tanımayanlardır, Kurtuluş Savaşı'na inanmayanlardır."

"Senin adını yazdık"

Bolu Milletvekili Tanju Özcan'a gaz sıkan polise tepki gösteren İnce, "Biz kindar değiliz, biz içimizde nefret büyütmeyiz. Ama unutma senin adını da yüreğimize yazdık. Senin adını CHP'nin 12 milyon oy vereni, gençlik kollarımız ezbere bilecek. Biz bu ülkeyi geren, kutuplaştıran Cumhurbaşkanı gibi kandan, kinden, nefretten beslenenler değiliz ama hesap sormaktan da geri durmayacağımızı 78 milyonun bilmesini isteriz" dedi.

Gürsel Tekin de Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bulunduğu sokağın kamyonetle kapatılmasına tepki göstererek, "Kendilerinin koymuş olduğu kuralları kendileri çiğnemek zorunda kalmışlar. Bu trafik ihlali, işgalcilik değil midir? Bunun adı eşkıyalıktır. Bu eşkıyalık sistemi bir gün yıkılacaktır" dedi.

Daha sonra milletvekilleri ve kalabalık valilik binasına kadar 10'uncu Yıl Marşı eşliğinde yürüdü. Milletvekilleri, valilik önünde de Vali Aydın Baruş'u protesto etti. Polis burada da müdahalede bulunmadı.





"Vali kendini Bolu beyi zannediyor"





10'uncu Yıl Marşı'na sahip çıkmak için kimseden izin almayacaklarını söyleyen Muharrem İnce, "Her gün 'milli irade' diyenler, demokrasiden bahsedenler, bir ile 30 milletvekili gelmişse o ilin valisi milletvekillerine sorar 'bir isteğiniz var mı?' diye. Ben ona 'Vali olamazsın' demiyorum. Vali olursun da adam olamazsın. Recep Tayyip Erdoğan'ın valisi olabilirsin, önemli olan milletin, devletin valisi olmaktır" dedi.



Bolu Valisi Aydın Baruş'un, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan için "Haddini bil" diye açıklama yapmasına tepki gösteren Muharrem İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Seçilmiş milletvekiline 'Haddini bil' diye açıklama yapmış. Ey kendini Bolu Beyi zanneden Bolu Valisi. Haddini sen bileceksin. Sen kendini Bolu Valisi olarak değil, Bolu Beyi olarak tanımlıyorsan merak etme burada da CHP'nin Köroğluluları vardır. Halkın seçtiği milletvekili ile nasıl konuşulması gerektiğini öğreneceksin. Öğrenemezsen sana öğretmesini biliriz."



CHP milletvekilleri daha sonra otobüse binerek kentten ayrılırken, kalabalık da dağıldı.

