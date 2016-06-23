Ertuğrul Özkök: Onuncu Yıl Marşı'nı yasaklayan müdür, Kim Milyoner Olmak İster'e katılsa ilk turu geçer mi?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Bolu'daki okullarda Onuncu Yıl Marşı'nı yasaklayan Bolu Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz ile ilgili olarak, "Onuncu Yıl Marşı'nı yasaklayan müdür, Kim Milyoner Olmak İster'e katılsa ilk turu geçebilir mi?" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın verdiği iftar davetine de değinen Özkök, "Ülkenizin aşırı sağ bir teşkilatı (Alperenler) LGBT yürüyüşünü yaptırmam demiş. Polis toplanmak isteyen üç-beş kişiye biber gazı sıkmış. Ama ülkenin Cumhurbaşkanı o akşam, hem de bir ramazan akşamı, ülkenin en tanınmış transseksüel sanatçısı Bülent Ersoy ile iftar açıyor. Cumhurbaşkanı bu hareketi ile LGBT’ye destek mi veriyor? Tabii ki hayır. Yabancıların bilmediği şey, Türkiye’nin Zeki Müren’i on yıllar boyunca bu ülkenin en sevilen sanatçısı olarak bağrına bastığı gerçeğiydi" ifadesini kullandı.



Ertuğrul Özkök'ün "Müdür Bey Selçuk Yöntem'e çıkar mı?" başlığıyla yayımlanan (23 Haziran 2016) yazısı şöyle:

Koskoca il eğitim müdürü, "Onuncu Yıl Marşı"nı yasaklamak gibi manasız bir işi niye yapar:

Bir, yapacak işi gücü yoktur...

İki, eğitim konusunda söylenecek tek kelimesi, bir avuç içi kadar bilgisi yoktur...



Veya...



Kısa yoldan şöhret olmak istemiştir...



Ve daha da kısa yoldan, en kestirmeden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gözüne gireceği gibi bir hisse kapılmıştır.



Yani Cumhurbaşkanı’nın böyle bir şeyden etkilenip kendisini takdir edeceğini zannedecek kadar da kısa görüşlüdür...



Eee böyle bir fikrin varsa ne yapacaksın...



Çak bu ülkenin kurucu babalarına...

Çak Cumhuriyet’in sembollerine...



Onuncu Yıl Marşı, Cumhuriyet’in en sevdiğim müziklerinden biridir.



Çok kolay söylenen bir marştır ve söylendiği dönemin heyecanını çok güzel yansıtır.



Tabii ki bir tabu değildir...



Ama yakılacak, yasaklanacak bir marş hiç değildir...



Böyle lüzumsuz işler yapan yöneticileri her gördüğümde nedense aklıma Selçuk Yöntem ve “Kim milyoner olmak ister” programı geliyor.



Çıkaracaksın böyle kafaları o programa....



Bütün millet görecek bakalım ilk turu geçiyor mu...



Kaçı ikinci tura geçiyor, kaçı üçüncüye...



İyi bir test olur...

Erdoğan, Transseksüel divayla neden iftar açtı?





Guardian gazetesi, dünkü sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bülent Ersoy’la iftarda çekilmiş fotoğrafını büyükçe kullanıp şu başlığı atmış:



“Polisin LGBT’yi yasakladığı gece Erdoğan transseksüel sanatçı ile akşam yemeği yedi.(iftar açtı...)”



Ülkenizin aşırı sağ bir teşkilatı (Alperenler) LGBT yürüyüşünü yaptırmam demiş.



Valilik yasaklamış.



Polis toplanmak isteyen üç-beş kişiye biber gazı sıkmış. Ama ülkenin Cumhurbaşkanı o akşam, hem de bir ramazan akşamı, ülkenin en tanınmış transseksüel sanatçısı ile iftar açıyor.



Nasıl yorumlayacaksınız:



Cumhurbaşkanı bu hareketi ile LGBT’ye destek mi veriyor?



Tabii ki hayır...



Yabancıların bilmediği şey, Türkiye’nin Zeki Müren’i on yıllar boyunca bu ülkenin en sevilen sanatçısı olarak bağrına bastığı gerçeğiydi...



O yüzden bu davet bana hiç yadırgatıcı gelmedi.





