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Bolu Milli Eğitim Müdürü okullarda 10. Yıl Marşı'nın çalınmasını yasakladı!

"Artık 10. Yıl Marşı mı kaldı? 2023’de 100’ncü Yıl Marşı'nı yazacağız"

17 Haziran 2016 17:15

Bolu Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Bolu'daki okullarda 10. Yıl Marşı'nın çalınmasını yasakladı. 

Bolu'daki Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki okul müdürleri toplantısında konuşan Cengiz "Artık 10. Yıl Marşı mı kaldı? 2023’de 100’ncü Yıl Marşı'nı yazacağız" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yasak talimatının ardından Yusuf Cengiz bugün Dağkent Kıroğlu Eğitim ve Sağlık Vakfı İlkokulu’nda düzenlenen karne törenine Vali Aydın Baruş ile birlikte katıldı.

Okula gelişlerinde ilkokul öğrencilerinden oluşan mehter takımı tarafından karşılandı. Vali Baruş, mehteran takımındaki küçük öğrencilerle yakından ilgilendi. Konuşmaların ardından törende okulun halk oyunları ekibi ve mehteran takımı gösteri yaptı.

Öğrencilerin karnelerini Vali Aydın Baruş ile birlikte veren Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, gazetecilerin sorusu üzerine 10. Yıl Marşı’nı yasaklama kararının doğru olduğunu söyledi.

Cengiz, "Okullarda 10. Yıl Marşı’nın çalınmamasını söyledim. Artık 10. Yıl Marşı mı kaldı? 2023’de 100’ncü Yıl Marşı'nı yazacağız" dedi.

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