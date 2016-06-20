CHP’nin 10’uncu Yıl Marşı yasağı protestosuna polis müdahalesi!

Bolu'da törenlerde 10. Yıl Marşı'nın çalınmaması talimatı veren İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz'i protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti. Aralarında CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın da bulunduğu 20 kişi gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Hürriyet’in haberine göre, Bolu’daki okullarda 10’uncu Yıl Marşı’nın çalınmasını yasaklayan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz’i protesto için toplanan CHP öncülüğündeki grubun İl Milli Eğitim Müdürlüğü kapısına siyah çelenk bırakmasına, polis izin vermedi. Barikatı aşan gruba polis biber gazıyla müdahale etti. Yüzüne biber gazı sıkılan CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve çok sayıda kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

CHP İl Teşkilatı, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş ve Eğitim-Sen’in de aralarında bulunduğu çeşitli sendikaları üye yaklaşık 250 kişilik grup, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanarak okullarda 10’uncu Yıl Marşı’nın çalınmasını yasaklayan Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz’i protesto etmek istedi. Müdürlük girişine yaklaşık 100 metre kala barikat kuran polis, aralarında CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Eğitim-İş Genel Başkanı Veli Demir’in de bulunduğu grubun geçişine izin vermedi. Müdürlük önüne daha önce gelen kişiler de İl Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya’nın talimatıyla barikatın arkasına alındı. Kalabalığın barikata yüklenmesi üzerine 10 metre ileriye ikinci bir barikat kuruldu. Daha sonra ilk barikat kaldırıldı.

“Sonuna kadar mücadele edeceğiz”

İkinci barikata kadar ilerleyen kalabalık ile basın açıklaması yapan Milletvekili Tanju Özcan, 10’uncu Yıl Marşı ve Cumhuriyet’e sahip çıkmak için toplandıklarını, ancak Bolu Valisi Aydın Baruş’un talimatıyla anlaşılmaz bir şekilde engellenmek istediklerini söyledi. 10’uncu Yıl Marşı’nın emperyalizme karşı verilen bir mücadelenin sonunda kazanılan Kurtuluş Savaşı akabinde kurulan Cumhuriyetle ilgili olduğunu söyleyen Özcan, şöyle dedi:

"10’uncu Yıl Marşı bunları rahatsız ediyor. Anadolu’da böyle müdürler çok. Bilerek yapıyorlar. Parmak kaldırıyorlar. Saray’daki zat-ı muhterem görsün, ’Ben de parmak kaldırıyorum’ demek için yapıyorlar. Birileri de buna sessiz kalmamızı bekliyor. Biz böyle bir şeye sessiz kalabilir miyiz? Cumhuriyet’le, Atatürk’le sorunu olanın bizimle de sorunu vardır. Bizim böyle bir şeyi kabul edebilmemiz mümkün değil. Sonuna kadar mücadele edeceğiz."

Biber gazlı müdahale

Ardından Tanju Özcan, üzerinde 10’uncu Yıl Marşı yazılı olan siyah çelengi kalabalık ile birlikte Milli Eğitim Müdürlüğü kapısına bırakmak istedi. Ancak, polis Tanju Özcan’ı, çelengi heyetiyle birlikte kendisinin bırakmasını istedi, aksi halde müdahale edecekleri yönünde uyardı. Kalabalığın barikata yüklenip aşması üzerine polis biber gazıyla müdahale etti. Polisleri durdurmak isteyen Milletvekili Tanju Özcan’a da biber gazı sıkıldı. Özcan ile eyleme katılan çok sayıda kişi ve basın mensupları biber gazından etkilendi. Biber gazına maruz kalanlar çevredeki binalara ve işyerlerine sığındı. Tanju Özcan ve gazdan etkilenen diğer eylemciler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Bir süre sonra tekrar toplanıp siyah çelengi barikatın önüne koyan grup, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı ve 10’uncu Yıl Marşı’nı okuduktan sonra dağıldı.