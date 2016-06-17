10. Yıl Marşı'nı yasaklayan Bolu Milli Eğitim Müdürü kararının arkasında

Bolu Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Bolu'daki okullarda 10. Yıl Marşı'nın yasaklanması kararını savunarak "10'uncu Yıl Marşı mı kaldı memlekette, 100'üncü Yıl besteleniyor artık diyorum, 2023'e gidiyoruz diyorum. Bu mu çok yanlış anlaşıldı, ben onu anlamadım" dedi.

Anadolu Ajansı'ndan Mehmet Emin Gürbüz'ün sorularını yanıtlayan Cengiz söylediklerinin arkasında olduğunu da ifade etti. Gürbüz Toplantıda, son zamanlarda mezuniyet törenlerinde 10'uncu Yıl Marşı'nın çalınmasının doğru olmadığını, sanki bunun bir milli marş gibi algılanmasına sebebiyet verildiğini de sözlerine ekledi.