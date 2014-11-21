Boko Haram köye saldırdı: En az 45 ölü

Görgü tanıkları ve yetkililerin verdiği bilgiye göre, Nijerya'nın kuzeydoğusunda Borno eyaletindeki Mafa bölgesinde bulunan Azaya Kura köyüne, Boko Haram örgüt üyesi olduğu düşünülem silahlı militanlar en az 45 kişiyi öldürdü.

BBC Türkçe'nin AFP'e dayandırdığı habere göre, yerel yönetim Başkan Vekili Shettima Lawan saldırıyı "şeytani ve iğrenç" diye tanımladı.

Boko haram son haftalarda kuzeydoğu Nijerya'daki bir dizi köy ve kasabanın denetimini ele geçirdi.

Nijerya makamları 2009'dan bu yana faaliyet gösteren radikal İslamcı grubun eylemlerini durdurmakta zorlanıyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Boko Haram'ın bu yıl iki binden fazla sivili öldürdüğünü söylüyor.

Örgütün saldırılarına karşı koymak için kurulan bir grubun lideri Muhammed Gava Associated Press'e yaptığı açıklamada ağır silahlı Boko Haram militanlarının Azaya Kura'yı sardığını belirtti.

Köy muhtarı Mallam Bulama "Saldırının sonunda 45 ceset saydık" dedi.

Saldırı sırasında ormanlık araziye kaçıp orada ölenler de olabileceği belirtiliyor.

Azaya Kura köyü Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'ye 40 kilometre uzaklıkta.

Boko Haram'ın saldırıları

Nijerya Cumhurbaşkanı Goodluck Jonathan Boko Haram ile mücaele için kuzey eyaletleri Borno, Yobe ve Adamamawa'da olağanüstü hal ilan etmişti.

Ancak adı "Batı eğitimi haram" anlamına gelen Boko Haram örgütü Nijerya Ordusu'nun operasyonları başladığından bu yana sivil hedeflere yönelik saldırılarını arttırdı.

Örgüt sık sık Batı kültürünün bir sembolü olarak gördüğü okullara saldırıyor. Örgüt Borno eyaletindeki Chibok'tan 200'den fazla kız öğrenciyi kaçırmıştı.

Mafa bölgesi ve çevresi sık sık örgütün saldırılarına hedef oluyor.

Hükümetin ateşkes sağlandığı açıklamasına karşın geçen ay bölgede 30 erkek ve kız çocuğu kaçırılmıştı.

Mafa kasabasında geçen Mart'ta düzenlenen saldırıda da 29 kişi ölmüştü.