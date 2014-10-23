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Dünya

Boko Haram yine onlarca kadın ve kız çocuğunu kaçırdı

Kaçırma eylemi Nijerya yetkililerince doğrulanmadı, ancak yörede yaşayanlar eylemin, Boko Haram'la yapılan ateşkesten bir gün sonra düzenlendiğini anlattı

23 Ekim 2014 18:37

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Adamawa eyaletindeki iki köyden Cumartesi günü onlarca kadın ve kız çocuğunun militanlarca kaçırıldığı bildirildi. Waga Mangoro ve Garta köyleri, haftalardır İslamcı Boko Haram grubunun kontrolü altında bulunan Madagali ve Michika kentlerinin yakınında yer alıyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, yöre halkı, büyük bir isyancı grubun köylere saldırı düzenlediğini ve kızlarla kadınları toplayıp götürdüğünü belirtti. Bölgeyle iletişimin zor olması yüzünden kadın ve kız çocuklarının kaçırılması haberi ancak şimdi ortaya çıktı.

Kaçırma eylemi Nijerya yetkililerince doğrulanmadı; ancak yörede yaşayanlar eylemin, askeri yetkililerin Boko Haram'la ateşkes anlaşmasına varıldığını açıklamasından bir gün sonra düzenlendiğini anlatıyor.

Hükümet görüşmeler kapsamında Boko Haram'ın Nisan ayında kaçırdığı 200'den fazla kızı serbest bırakmasını umuyor. Boko Haram örgütü ateşkesi doğrulamış değil.

Cuma günkü ateşkesten sonra Nijerya hükümeti, komşu Çad'da Boko Haram örgütüyle yeni görüşmeler yapılacağını duyurmuştu.

Diğer yandan, Nijerya'nın kuzeyindeki Bauchi eyaletinde bir otobüs garajında meydana gelen bombalı saldırıda en az 5 kişi öldü. Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı.

Borno eyaletindeki yatılı okulda öğrenci olan kızların Nisan ayında kaçırılması dünya çapında yankı uyandırmış ve Nijerya hükümetine kız öğrencilerin serbest bırakılmasını sağlaması için uluslararası baskı yapılmıştı.

Borno, Boko Haram'ın kalesi sayılıyor. Nijerya ordusunun ayaklanma hareketlerini bastırma girişimi çerçevesinde komşu Adamawa ve Yobe eyaletlerinde olağanüstü durum ilan edilmişti.

 

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