T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Boko Haram ateşkese uymadı

Terör örgütü Boko Haram, Nijerya’da varılan ateşkese uymadı. İki köye saldıran teröristler 18 kişiyi öldürdü.

19 Ekim 2014 16:32

Nijerya hükümeti cuma günü yaptığı açıklamada, terör örgütü Boko Haram ile ateşkes anlaşmasına
varıldığını duyurmuştu.

Ancak terör örgütü, cuma ve cumartesi akşamı iki köye saldırı düzenledi. Sunday Punch adlı
gazete, saldırılarda 18 kişinin öldüğünü duyurdu.

Hükümet, anlaşma kapsamında kaçırılan 200'den fazla kız öğrencinin de serbest
bırakılacağını
bildirmişti. Kız çocuklarının salı günü serbest bırakılması beklenmekteydi. Son gelişmeler ışığında bu
anlaşmaya uyulacağı şüpheli görülüyor.

Kız öğrenciler nisan ayında Chibok kentindeki yatılı okuldan kaçırılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

TerörBoko Haram NijeryaBoko HaramPunchChibokDeutsche Welle TürkçeBS/AG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24