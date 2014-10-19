Boko Haram ateşkese uymadı

Nijerya hükümeti cuma günü yaptığı açıklamada, terör örgütü Boko Haram ile ateşkes anlaşmasına
varıldığını duyurmuştu.
Ancak terör örgütü, cuma ve cumartesi akşamı iki köye saldırı düzenledi. Sunday Punch adlı
gazete, saldırılarda 18 kişinin öldüğünü duyurdu.
Hükümet, anlaşma kapsamında kaçırılan 200'den fazla kız öğrencinin de serbest
bırakılacağını
bildirmişti. Kız çocuklarının salı günü serbest bırakılması beklenmekteydi. Son gelişmeler ışığında bu
anlaşmaya uyulacağı şüpheli görülüyor.
Kız öğrenciler nisan ayında Chibok kentindeki yatılı okuldan kaçırılmıştı.