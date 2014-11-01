Boko Haram: 219 kız öğrenciyi Müslüman yaptık evlendirdik

Boko Haram lideri Abubakar Shekau Nijerya hükümeti ile anlaştıkları iddialarını reddederek kaçırılan 219 kız öğrencinin de Müslüman yapılıp evlendirildiğini açıkladı.

Fransız haber ajansı AFP, radikal İslamcı örgütün lideri Ebubekir Şekau'nun açıklama görüntülerinin yer aldığı bir videoya ulaştı.

Görüntülerde Şekau askeri üniforma içinde 15 silahlı savaşçısıyla birlikte görünüyor.

Boko Haram lideri Şekau, Chibok'ta kaçırılan 219 kız çocuğunun İslam'a geçtiğini ve evlendirildiğini belirtti.

Boko Haram ile Nijerya hükümeti arasında ateşkes imzalandığını ve müzakerelerin başladığını da yalanladı. Şekau "Kimseyle ateşkes yapmadık. Kimseysle müzakere yapmadık. Bu bir yalan. Müzakere yapmayacağız. Müzakereyle ne işimiz olur" diye konuştu.

Şekau ayrıca Adamawa eyaletinde kaçırılan Alman vatandaşının da ellerinde olduğunu söyledi.

Nijerya yönetimi 17 Ekim tarihinde Boko Haram ile anlaşma sağlandığını ve çocukların ailelerine geri döneceğini açıklamıştı.