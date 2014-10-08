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Dünya

Boko Haram'a karşı güç birliği

Beş Afrika ülkesi, Boko Haram örgütünün eylemlerini durdurmak için koalisyon oluşturdu

08 Ekim 2014 21:51

Nijerya'nın başkenti Abuja'da biraraya gelen Nijer, Nijerya, Çad, Benin ve Kamerun'dan oluşan beşli koalisyon, yaptıkları toplantı sonucunda terör örgütü Boko Haram'a karşı güç birliği yapma konusunda anlaşmaya vardı.

Toplantıya Nijer Cumhurbaşkanı Mahammedo Issoufou, Nijerya Cumhurbaşkanı Goodluck Jonathan, Çad Cumhurbaşkanı Idris Deby ve Kamerun Savunma Bakanı Edagar Alain Mebe Ngo'o katıldı.  Benin Cumhurbaşkanı Yayi Boni ise toplantıya 'özel konuk' olarak katıldı.

Kasım ayında asker konuşlandırılacak

Ülkelerin liderleri mayıs ayında Boko Haram ile mücadele için oluşturulan geniş kapsamlı strateji çerçevesinde Nijerya'ya 700 askerden oluşan ortak güç konuşlandırılmasına karar vermişti. Yapılan yeni toplantıda ise Çad Gölü Havzası Komisyonu üyelerince söz verilen askerlerin 1 Kasım'dan itibaren konuşlandırılması bekleniyor.

Karar tasarısı istendi

 Beş ülkenin dışişleri ve savunma bakanlarından, Boko Haram örgütüne karşı yürütülecek mücadelenin yasal çerçevesini oluşturacak karar tasarısını hazırlamak ve  BM Güvenlik Konseyi ve Afrika Birliği'ne sunmak üzere hemen bir araya gelmeleri istendi. 

Nijerya'da düzenlediği kanlı eylemlerle tanınan Boko Haram örgütü, birkaç kez de komşu ülke Kamerun'da saldırılar düzenlemişti. (AA)

 

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