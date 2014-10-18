Boko Haram kaçırdığı kız öğrencileri serbest bırakacak

Nijerya Ordusu Savunma Birlikleri Komutanı Alex Badeh "Boko Haram'la yaklaşık altı ay önce bir okul baskınında kaçırılan 200’den fazla kız öğrencinin bırakılması yönünde anlaşma sağlandığını" açıkladı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Nijerya Cumhurbaşkanlığı yetkilisi Hasan Tukur, Çad hükümetinin arabuluculuk yaptığı müzakere sürecinin yaklaşık bir ay sürdüğünü ve sonuca ulaştığını belirtti. Tukur, "Bize kızların hala ellerinde olduğu ve serbest bırakılacağı konusunda güvence verdiler" dedi. Tukur ayrıca kızların bırakılması konusunda "temkinli bir umut" içinde olduğunu da sözlerine ekledi.

Nijerya hükümeti, kaçırılan kız öğrencilerin serbest bırakılması için "yeterli çaba göstermemekle" suçlanmıştı.

Adı yerel dilde "Batı eğitimi günahtır" anlamına gelen "Boko Haram", 2009'da bir strateji değişikliğiyle, Nijerya'nın kuzeyinde İslam devleti kurmayı amaçladığını duyurmuştu.