Boğaziçi akademisyenlerinden Naci İnci'nin rektör olarak atanmasına tepki: Üniversitemizin iradesi hiçe sayıldı

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın görevden aldığı Prof. Dr. Melih Bulu'nun yerine rektörlüğe Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'yi atamasına ilişkin olarak, "Üniversitemizin iradesi hiçe sayılarak yapılan bu atamadan bir an önce geri dönülmesini talep ediyoruz" çağrısı yaptı.

Boğaziçi Akademisyenleri, konuya ilişkin olarak yaptıkları yazılı açıklamada, rektör atama sürecinde öğretim üyelerinin bir güven oylaması yaptığını hatırlattı. Açıklamada, rektörlük için 17 öğretim üyesine destek verildiği belirtilirken, "Melih Bulu’nun yardımcısı olan iki öğretim üyesi güvenoyu alamadı. Bu oylamada akademisyenlerimizin yüzde 90’ından fazlası Naci İnci’nin rektör olarak atanmasını kabul etmediğini ifade etti" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"20 Ağustos Cuma gecesi, yine bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Naci İnci’nin üniversitemize rektör olarak atandığını öğrendik. 2 Ocak günü Melih Bulu’nun atanmasına karşı Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri olarak “Kabul Etmiyoruz, Vazgeçmiyoruz” diyerek başlattığımız mücadelemizde itirazımız sadece üniversite dışından bir kişinin atanmasına yönelik değildi. Kabul etmediğimiz temel hususlar; rektör atama sürecinin üniversitenin ilgili kurullarının hiçbiri muhatap alınmadan, kurumun iradesi hiçe sayılarak ve şeffaf olmayan bir şekilde yapılmasıydı.



Melih Bulu’nun rektörlük görevinden alınmasının ardından 30 Temmuz'da Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri olarak rektör adaylığını açıklayan tüm hocalarımız için bir güven oylaması gerçekleştirdik. Bu oylamanın sonuçları açıktır: Üniversitenin tüm öğretim üyelerinin yüzde 80’in üzerinde katılımıyla gerçekleşen bu oylamada, aday olan 17 öğretim üyesine destek kararı verilirken Melih Bulu’nun yardımcısı olan iki öğretim üyesi güvenoyu alamadı. Bu oylamada akademisyenlerimizin yüzde 90’ından fazlası Naci İnci’nin rektör olarak atanmasını kabul etmediğini ifade etti.



Bugün bu atamayı kabul etmiyoruz, çünkü:



1. Naci İnci’nin rektör adaylığı Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından yapılan güven oylamasında yüzde 90’dan fazla karşı oy aldı.

2. Naci İnci vekâleten rektörlük yaptığı süre boyunca Can Candan ve Feyzi Erçin hocalarımız ile CİTOK Koordinatörü Cemre Baytok’un işine hukuksuz ve keyfî bir şekilde son verdi.

3. Aynı dönemde Naci İnci, karar alma süreçlerinde kurum içi usul, kural ve hukuki düzenlemeleri yok saydı; bölüm, fakülte, Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato gibi kurulların iradelerini çiğnedi. Bu hukuksuz işlemler dolayısıyla yüze yakın hocamız çeşitli davalar açtı, “görevi kötüye kullanma” suçunu da içeren suç duyurularında bulundu.

4. Naci İnci öğrencilerimizi haksız ve hukuksuz disiplin soruşturmalarıyla baskı altına aldı.



Türkiye’nin en önemli yüksek öğretim kurumlarından biri, bir kamu araştırma üniversitesi olan Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atamasının hangi ölçütlere göre yapıldığı, okulumuzca güvenoyu alan, Boğaziçi Üniversitesi’nin 17 yetkin ve liyakat sahibi rektör adayının neden mülakata dahi çağrılmadığı, Naci İnci’nin neden tercih edildiği kamuoyuna açıklanmalıdır.



Üniversitemizin iradesi hiçe sayılarak yapılan bu atamadan bir an önce geri dönülmesini talep ediyoruz."

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