Boğaziçi akademisyenleri, destekledikleri rektör adaylarını açıkladı

Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri arasında yapılan oylamada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla görevden alınan Prof. Dr. Melih Bulu'nun yerine geçici olarak getirilen rektör vekili Naci İnci ile görevden alınan Bulu'nun yardımcısı Gürkan Kumbaroğlu'na destek çıkmadı. Bulu'nun yerine vekaleten atanan yardımcısı Prof. Dr. Naci İnci'ye oylamada yüzde 95, diğer yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu'na ise yüzde 93 karşı oy çıktı.

746 üyeden yüzde 82’si seçime katıldı

Akademisyenlerden yapılan açıklamada, rektör adaylığını duyuran isimlerin çevrimiçi sistem üzerinden oylandığı belirtilerek oylama sırasında 746 seçmenin yüzde 82’sinin oylamaya katıldığı duyuruldu. Açıklamada, yüzde 95 oranında karşı oy alan rektör vekili Naci İnci ile yüzde 93 oranında karşı oy alan Gürkan Kumbaroğlu'nun adaylıklarının desteklenmediği bildirildi.

Süreci idare etmek üzere oluşturulan Oylama Koordinasyon Komisyonu (OKK), adaylığını üniversite haberleşme kanallarında ilan eden adayların güvenilir bir çevrimiçi sistem üzerinden oylanmasını sağladıklarını duyurdu.

Desteklenen rektör adayları kimler?

"Oy verenlerin en az üçte birinin karşı çıktığı isimler desteklenmeyen adaylar olarak belirlenirken, bu durumda olmayan diğer isimler Boğaziçi Üniversitesi‘nin desteklenen meşru adayları oldular. On dokuz profesörün rektör adaylığının değerlendirildiği 30 Temmuz 2021 tarihli oylama sonucuna göre, aşağıda alfabetik sırayla listelenen meslektaşlarımızın rektör adaylıkları Boğaziçili akademisyenler tarafından desteklenmektedir" denilen açıklamaya göre, akademisyenlerin destekledikleri adaylar şöyle:

Prof. Dr. Fikret Adaman, Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Prof. Dr. Yasemin Bayyurt Prof. Dr. Taner Bilgiç, Prof. Dr. Mine Eder, Prof. Dr. Metin Ercan, Prof. Dr. Emine Erktin, Prof. Dr. Ayşe Gürel, Prof. Dr. Cengiz Kırlı, Prof. Dr. Ayşe Mumcu, Prof. Dr. V. Erkcan Özcan, Prof. Dr. Murat Saraçlar, Prof. Dr. Cem Say, Prof. Dr. Ali İ. Tekcan, Prof. Dr. M. Burçin Ünlü, Prof. Dr. Can A. Yücesoy, Prof. Dr. Ünal Zenginobuz.

Desteklenmeyen adaylar

Boğaziçili akademisyenlerin desteklemedikleri rektör adaylarının isimleri ise şunlar: Prof. Dr. M. Naci İnci (%95 karşı oy), Prof. Dr. Gürkan S. Kumbaroğlu (%93 karşı oy)

Söz konusu uygulama, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne aday olanların YÖK’e olan başvurularının bileşenlerce desteklenip desteklenmediğini belirlemek için organize edildi.

Boğaziçi Seçiyor tarafından organize edilen; öğrencilerin, çalışanların ve mezunların da oy kullandığı seçimin sonuçları ise henüz açıklanmadı.