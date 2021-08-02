Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri: Boğaziçi Üniversitesi’nin rektörü olacak kişinin desteklediğimiz 17 meslektaşımız arasından seçilmesi asgari talebimizdir

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne yapılacak başvurularda son gün olduğunu hatırlatarak, "Yeni ve çok daha kapsayıcı bir rektör belirleme yöntemi geliştirilene kadar, Boğaziçi Üniversitesi’nin rektörü olacak kişinin desteklediğimiz 17 meslektaşımız arasından seçilmesi asgari talebimizdir." açıklamasını yaptı. Akademisyenler, destekleri adayların isimlerine de açıklamalarında yer verdi.

Akademisyenlerin yazılı açıklamasında, "Bugün 2 Ağustos Pazartesi. Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne yapılacak atama için başvuruların son günü. 746 Boğaziçi Üniversitesi akademisyeninin yüzde 82’sinin katıldığı 30 Temmuz 2021 tarihli oylama sonucu, adaylıklarını desteklediğimiz üniversite içinden 17 tam zamanlı profesör bugün YÖK’e atama başvurusunda bulunacak. Aralarında alfabetik diziliş dışında hiçbir sıralamaya gitmeden desteklediğimiz adayların isimlerini bir kere daha tekrarlıyoruz: Fikret ADAMAN, Yavuz AKPINAR, Yasemin BAYYURT, Taner BİLGİÇ, Mine EDER,Metin ERCAN, Emine ERKTİN, Ayşe GÜREL, Cengiz KIRLI, Ayşe MUMCU, V. Erkcan ÖZCAN, Murat SARAÇLAR, Cem SAY, Ali İ. TEKCAN, M. Burçin ÜNLÜ, Can A. YÜCESOY, Ünal ZENGİNOBUZ" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Akademisyenlerin oylamasında şu anki yönetimde yer alan Naci İnci’nin yüzde 95, Gürkan S. Kumbaroğlu’nun yüzde 93 oranlarında karşı oy aldıklarını ve bu nedenle, rektör adaylıklarını desteklemediğimizi bir kere daha ifade ediyoruz. Aynı şekilde adaylıklarını Boğaziçi Üniversitesi kamusuyla paylaşmamış ve oylamamıza dahil edilmemiş hiçbir aday da Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri tarafından desteklenmemektedir.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin adayı olan 17 meslektaşımız, sakıncaları son 7 ayda iyice ortaya çıkan ve hiç şeffaf olmayan merkezi bir rektör atama sistemi içerisinde büyük bir sorumluluk alıyorlar. Hedefleri, üniversitemizin aldığı hasarları gidermek ve yasalarda değişikliğe gidilmesine önayak olarak demokratik ve şeffaf bir rektör belirleme yönteminin oluşması için çaba harcamak. Ellerini altına koydukları taşın ağırlığının farkındayız ve ayrım yapmadan her birinin müşterek bir kamusal değer olan kamu araştırma üniversitesi idealine ulaşmak için çaba göstereceğine kuvvetle inanıyoruz.

Bilimsel olarak özgür ve kurumsal olarak özerk, şeffaf, demokratik, hesap verebilir kamu üniversitesi tüm toplumun müşterek değeridir. Üniversiteyi var eden toplum, devlet ve kamuyu, müşterek değerimizi korumak ve geliştirmek yönündeki çağrımıza katılmaya davet ediyoruz. Yeni ve çok daha kapsayıcı bir rektör belirleme yöntemi geliştirilene kadar, Boğaziçi Üniversitesi’nin rektörü olacak kişinin desteklediğimiz 17 meslektaşımız arasından seçilmesi asgari talebimizdir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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