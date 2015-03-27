Bodrum Tilkicik Koyu, turizm tesisi ve konut yapılmak için ihaleyle satıldı

Bodrum'daki Tilkicik Koyu'ndaki yat limanı, turizm tesisi ve konut imarlı 400 bin metrekarelik arazinin ihalesini Palmali Group Company kazandı.

DHA'nın haberine göre, Yalıkavak Mahallesi, Gökçebel Mevkisi, Tilkicik Koyu'ndaki, 400 bin metrekarelik yat limanı, turizm tesisi ve konut imarlı arazi, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından bugün ihaleye çıkarıldı. Biri yabancı iki şirketin katıldığı ihaleyi, Yönetim Kurulu Başkanı Azeri işadamı Mübariz Mansimov'un yaptığı Palmali Group Company, 370 milyon TL artı KDV ile kazandı.

'Bodrum mimarisine uygun yapacağız'

İhalenin kazanılmasının ardından açıklama yapan Palmarina Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tolga Ağar, "Bodrum'da işlettiğimiz bir marina vardı. Aldığımız bu ihale sonucunda şirket olarak çevrecilerinde çok duyarlı olduğu cennet koya kesinlikle marina yapmama kararı aldık. Bugün bunu sizin aracılığınız ile açıklıyoruz, Karada yapacağımız villa ve otel tesisinde ise yine çevreye çok duyarlı olunacak. Bodrum mimarisine uygun bitki ve doğa örtüsünü zarar vermeyecek ve imar haklarını minimumda kullanılacak bir tesis yapacağız. Bizler de Bodrum'u seviyoruz ve bu plan korumacı olacak" dedi.