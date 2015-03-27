Mahkeme, Göcek koylarının betonlaştırılmasına 'dur' dedi!

Dün Muğla Göcek'te ihalesi yapılan Taşyaka Koyu (Bedri Rahmi Koyu) için Muğla 2. İdare Mahkemesi'nden yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

Muğla 2. İdare Mahkemesi dün yapılan Göcek Taşyaka için Muğla Belediyesi’nin dün açtığı ihalenin iptali davasında jet hızıyla yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Muğla Belediyesi avukatı Rabia Uçar Balaban, “Dün açtığımız davada bugün mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Karar karşı tarafa da tebliğ edilecek. Tüm işlemler durmuş olacak. Diğer üç koy için de aynı davayı açtık ancak henüz bir sonuç gelmedi” dedi.

Banu Şen'in Hürriyet'ye yayımlanan haberine göre, Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Dalaman ilçesi Kapıkargın Mahallesi Taşyaka mevkisindeki koyda yapılacak tesisler için Dalaman Orman İşletme Müdürlüğünün ihale açtığı belirtildi.



Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesinin ihalenin iptali amacıyla Muğla 2. İdare Mahkemesine başvurduğu bildirilen açıklamada, mahkemenin "Yürütmeyi durdurma" kararı verdiği kaydedildi.

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