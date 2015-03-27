T24 LogoT24 Logo
Çevre

Mahkeme, Göcek koylarının betonlaştırılmasına 'dur' dedi!

Muğla 2. İdare Mahkemesi Göcek'te ihalesi yapılan Taşyaka Koyu için yürütmeyi durdurma kararı verdi

27 Mart 2015 18:42

Dün Muğla Göcek'te ihalesi yapılan Taşyaka Koyu (Bedri Rahmi Koyu) için Muğla 2. İdare Mahkemesi'nden yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

Muğla 2. İdare Mahkemesi dün yapılan Göcek Taşyaka için Muğla Belediyesi’nin dün açtığı ihalenin iptali davasında jet hızıyla yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Muğla Belediyesi avukatı Rabia Uçar Balaban, “Dün açtığımız davada bugün mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Karar karşı tarafa da tebliğ edilecek. Tüm işlemler durmuş olacak. Diğer üç koy için de aynı davayı açtık ancak henüz bir sonuç gelmedi” dedi.

Banu Şen'in Hürriyet'ye yayımlanan haberine göre, Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Dalaman ilçesi Kapıkargın Mahallesi Taşyaka mevkisindeki koyda yapılacak tesisler için Dalaman Orman İşletme Müdürlüğünün ihale açtığı belirtildi.
      
Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesinin ihalenin iptali amacıyla Muğla 2. İdare Mahkemesine başvurduğu bildirilen açıklamada, mahkemenin "Yürütmeyi durdurma" kararı verdiği kaydedildi.

Haberin devamını okumak için tıklayınız...

ETİKETLER

göcekmakhemeihaleyürütmeyi durdurma

İlgili Haberler

Göcek ihalesi mahkemeye gidiyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Göcek koylarının ihaleye açılmasıyla ilgili hukuki süreç başlatıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24