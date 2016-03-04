T24 LogoT24 Logo
Magazin

BM'den şifre kırmak için FBI'a yardım etmeyi reddeden Apple'a destek

FBI, ABD'nin San Bernardino kentinde saldırı düzenleyen Seyid Rıdvan Faruk’a ait iPhone'un şifresinin kırılmasıyla ilgili Apple'dan yardım talep etmişti

04 Mart 2016 23:26

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, ABD'li yetkililerin iPhone'ların şifresinin kırılması konusunda Amerikalı teknoloji devi Apple'a baskı yapmasına karşı çıktı.

CNN Türk'ün haberine göre, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD'li yetkililer, Pandora'nın kutusunu açma riskiyle karşı karşıya ve bu durum milyonlarca insanın hem fiziksel hem finansal güvenliğini tehlikeye atabilir" dedi.

ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) talebinin insan hakları, gazeteciler ve muhalif siyasetçiler, muhbirler ve milyonlarca kişi üzerinde son derece zararlı etkileri olacağına dikkati çeken Zeyd, bu davanın otoriter rejimlerin ve bilgisayar korsanlarının önünü açabileceği uyarısında bulundu.

 

Seyid Rıdvan Faruk'un telefonu

 

FBI, Aralık 2015'te ABD'nin San Bernardino kentinde saldırı düzenleyen Seyid Rıdvan Faruk’a ait iPhone'un şifresinin kırılmasıyla ilgili Apple'dan yardım talep etmişti. Ancak Apple, dünya genelindeki milyonlarca iPhone kullanıcılarının gizlilik ve güvenlik haklarına işaret ederek bu talebi geri çevirmişti.

 

ETİKETLER

applefbıteknolojiSeyid Rıdvan FarukterörsaldırıabdbmSan Bernardino

İlgili Haberler

ABD'de silahlı saldırı, 14 kişi hayatını kaybetti

Polisin saldırganların ismini açıkladığı olayı gerçekleştirenlerin terör bağlantısı olup olmadığı henüz bilinmiyor

FBI: San Bernardino terör eylemi

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) San Bernardino’da 14 kişinin öldürüldüğü saldırının bir terör eylemi olduğunu açıkladı.

San Bernardino saldırısında üçüncü zanlı

San Bernardino'da 14 kişiyi katleden şahıslara yardımcı olduğu şüphesiyle 24 yaşındaki zanlı hakkında soruşturma başlatıldı.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24