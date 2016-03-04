BM'den şifre kırmak için FBI'a yardım etmeyi reddeden Apple'a destek

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, ABD'li yetkililerin iPhone'ların şifresinin kırılması konusunda Amerikalı teknoloji devi Apple'a baskı yapmasına karşı çıktı.

CNN Türk'ün haberine göre, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD'li yetkililer, Pandora'nın kutusunu açma riskiyle karşı karşıya ve bu durum milyonlarca insanın hem fiziksel hem finansal güvenliğini tehlikeye atabilir" dedi.

ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) talebinin insan hakları, gazeteciler ve muhalif siyasetçiler, muhbirler ve milyonlarca kişi üzerinde son derece zararlı etkileri olacağına dikkati çeken Zeyd, bu davanın otoriter rejimlerin ve bilgisayar korsanlarının önünü açabileceği uyarısında bulundu.

Seyid Rıdvan Faruk'un telefonu

FBI, Aralık 2015'te ABD'nin San Bernardino kentinde saldırı düzenleyen Seyid Rıdvan Faruk’a ait iPhone'un şifresinin kırılmasıyla ilgili Apple'dan yardım talep etmişti. Ancak Apple, dünya genelindeki milyonlarca iPhone kullanıcılarının gizlilik ve güvenlik haklarına işaret ederek bu talebi geri çevirmişti.