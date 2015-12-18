San Bernardino saldırısında üçüncü zanlı



Kaliforniya eyaletinin San Bernardino kentinde radikal bir dinci ve eşi tarafından düzenlenen kanlı saldırıya yardımcı olduğu gerekçesiyle 24 yaşındaki Enrique Marquez adlı şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Amerikan Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Marquez'in ‘terörist komploya ortak olmak' ve Syed Farook ve Tashfeen Malik adlı faillerin aralık ayı başında 14 kişiyi öldürdükleri iki yarı otomatik silahı temin etmekle suçlandığı belirtildi.

Terörizm suçlamasının San Bernardino saldırısıyla ilgisi olmayıp, Marquez'in 2011 ve 2012 yıllarında Farook ile birlikte hazırladığı ancak uygulamadığı saldırı planlarına dayandırıldığı açıklandı.

Yetkili savcı Eileen Decker, Marquez'in San Bernardino saldırısına katıldığına ya da saldırıdan haberdar olduğuna dair kanıt bulunmadığını söyledi.