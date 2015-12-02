ABD'de silahlı saldırı, 14 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin California eyaletinde bulunan San Bernardino kentinde silahlı saldırı düzenlendi. Engellilere hizmet veren bir devlet dairesine düzenlenen saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı. Polis şüphelilerin isimlerini Syed Farook ve Tashfeen Malik olarak açıkladı.

Olay yerinden siyah bir ciple kaçan şüphelilerin yolu polis tarafından kesildi. Çıkan çatışmada araçta bulunan iki saldırgan öldürüldü. Olayın terör bağlantılı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Kar maskeli ve ellerinde uzun namlulu silahlar bulunan 3 kişi tarafından gerçekleştirilen saldırı hakkında ABD Başkanı Barack Obama da bilgi aldı. Syed Farook ve Tashfeen Malik'in isimleri şüpheli olarak açıklandı. Olayın terör bağlantılı olup olmadığı henüz netleşmedi.

Görgü tanıkları merkeze birden fazla saldırganın girdiğini söyledi. Polis, saldırının 3 kişi tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor. Saldırganların, ağır silahlar kullandığı belirtiliyor. Polis de saldırgan ya da saldırganların çok sayıda silah taşıdıkları ve çelik yelekli olduklarının tahmin edildiğini bildirdi.

Saldırının gerçekleştirildiği bölge kordona alınırken, Amerikan özel güçlerinin sahaya indiği öğrenildi. Saldırının gerçekleştiği yerin engellilere hizmet veren bir devlet dairesi olduğu kaydedildi. 670 bin çalışanı bulunan merkez 30 bin kişiye hizmet veriyor.

200 bin nüfuslu San Bernardino, Los Angeles'ın 96 kilometre doğusunda bulunuyor.

"Terör bağlantısını olabilir; bilmiyoruz"

Obama, “Terör bağlantılı bir saldırı olabilir fakat şu an bunu bilmiyoruz” ifadelerini kullanırken, saldırının birçok gerekçesi olabileceğini aktardı.

7 Aralık’a kadar saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına başta Beyaz Saray olmak üzere ülke genelindeki kurumlar ve yurt dışındaki diplomatik temsilciliklerde bayraklar yarıya indirilecek.