FBI: San Bernardino terör eylemi



Kaliforniya eyaletinde çarşamba günü engellilere ait bir sosyal hizmet kurumuna düzenlenen saldırıda yaşları 26 ile 60 arasında değişen 14 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda 21 kişi de yaralanmıştı.

FBI tarafından başlatılan soruşturmada saldırının Amerikan vatandaşı Syed Farook (28) ile Pakistanlı eşi Tashfeen Malik (29) tarafından düzenlendiği ortaya çıkmıştı. Evli çiftin 6 aylık bir bebeği olduğu ve şimdiye kadar radikalizmle herhangi bir ilişkisi olmadığı tespit edildi.

Çiftin saldırıyı yasal olarak edindikleri tüfek ve tabancalarla düzenlediği belirlendi. Olay yerinden siyah bir ciple uzaklaşan karı koca, saatler sonra polisle girdikleri çatışma sonucunda öldürülmüştü.

FBI'ın Los Angeles bürosu direktörü David Bowdich salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada “Yoğun bir planlama olduğuna dair deliller ortaya çıkardık. Elimizdeki çok sayıda delil bizi bunu bir terör eylemi olarak soruşturmaya yönlendiriyor” dedi. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Malik, Facebook hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda IŞİD'e bağlılık ilan etti. Bowdich bu iddiayı doğrulayarak Malik'in Facebook hesabının incelendiğini söyledi.