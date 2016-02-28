BM: Suriye'deki ateşkes ihlalleri araştırılıyor

IŞİD ve El Kaide bağlantılı El Nusra Cephesi dışında kalan gruplarla, Suriye rejimi ve müttefikleri arasındaki ateşkes bazı ihlaller olmakla birlikte büyük çapta uygulandı.BM’nin Suriye Temsilcisi Staffan de Mistura, çatışmaların durulduğunu, ihlal iddialarının araştırıldığını söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Mistura, ateşkes tutarsa Suriye’de barışı sağlamak için bu aybaşında ertelenen Cenevre sürecini 7 Mart’ta başlatmayı istediğini kaydetti.

Muhalif gruplar, Esad rejimini ateşkesi ihlalle suçladı. Lazkiye vilayetine bağlı Türkiye sınırındaki Türkmen Dağı’nda ÖSO’ya bağlı Birinci Sahil Bölüğü’nün komutanı Fadi Ahmed, İkinci Sahil Bölüğü’nün Esad’ın kara birliklerinin saldırısına uğradığını ve 3 savaşçının öldüğünü söyledi. Suriye’deki muhalif gruplardan İslam Ordusu’nun sözcüsü İslam Alluş ise Şam’a yakın Doğu Guta bölgesindeki mevzilerine rejim güçleri tarafından iki varil bombası atıldığını ve ateş açıldığını ileri sürdü. ÖSO bünyesinde yer alan Fursan el Hak örgütünün lideri Faris Bayuş, “Bombardımanların durduğu bölgeler var ama Hama’daki Kafr Zeita ve Hama’nın kuzeyinde kırsal alandaki Morek’te olduğu gibi rejimin ihlallerinin olduğu yerler de var” dedi.

Esad yönetimi ise muhalifleri Şam’ın yerleşim yerlerine yönelik roket saldırıları yapmakla suçladı. Suriye resmi medyası, roketlerin Şam’ın banliyösü Doğu Guta’da muhaliflerin kontrolündeki Cobar bölgesinden atıldığını aktardı. Rusya izlemede kaldı: Rusya Genelkurmay Başkanlığı Operasyonlar Dairesi komutanı General Sergey Rudskoy, “herhangi bir bombalama hatası yapmaktan kaçınmak” için ateşkesin ilk günü Suriye üzerindeki bütün bombardımanlarını durdurma kararı aldıklarını söyledi.