Rusya: Ateşkes kapsamında Suriye'deki Yeşil Bölge'de hava saldırılarını askıya aldık

Rusya ile ABD'nin Suriye'de çatışmaların durmasına dair anlaşmayı içeren karar tasarısı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nce de kabul edilmesiyle dün gece Şam saatiyle 00:00'da başlamış bu sabah da ateşkesin bozulduğuna yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı ateşkesin bozulduğu söylentilerine yönelik "Rusya ateşkes anlaşması çerçevesinde Suriye'deki Yeşil Bölge'de hava saldırılarını askıya aldı" açıklamasını yaptı

Suriye resmi haber ajansı SANA, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından, Hama kentinde bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu iki kişinin öldüğünü, dört kişinin yaralandığını duyurdu. İngiliz Reuters haber ajansının Suriyeli muhaliflere dayandırdığı haberinde ise, "rejim güçlerinin sabah saat 04:00 sularında ateşkesi bozduğu" öne sürüldü.

Rusya'dan açıklama

Tüm bu yaşanan gelişmeler sonrası Rus Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada "Rusya ateşkes anlaşması çerçevesinde Suriye'deki Yeşil Bölge'de hava saldırılarını askıya aldı" denildi.

"Hava saldırılarını tamamen durdurduk"

Rusya Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi Sergey Rudskoy, Suriye ordusu ile 17 silahlı oluşumun ateşkese uymayı taahhüt ettiğini açıkladı. Rudskoy, “Rusya, yeşil bölgede, yani bize ateşkes için başvuran silahlı oluşumların bulunduğu bölgelerde hava saldırılarını tamamen durdurdu” diye konuştu.

Rus yetkili, “23 Şubat’ta Suriye ordusu, Rusya-ABD anlaşmasına uygun olarak silahlı eylemleri durdurmayı kabul ettiğini açıklamıştı. Hmeymim hava üssü komutanlığına başvuran 17 silahlı oluşum da ateşkese uymayı taahhüt etti” dedi.