Suriye'de ateşkes yürürlüğe girdi



Beş yıldır savaşın sürdüğü, 250 bin kişinin hayatını kaybettiği Suriye'de geçici ateşkes gece yarısı yürürlüğe girdi. Ateşkese IŞİD ve El Nusra dahil değil. Gözlemciler ateşkesle birlikte birçok cephede sessizliğin hakim olduğuna dikkat çekiyor. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi yöneticisi Rami Abdülrahman yaptığı açıklamada, gece yarısından itibaren Hama, Humus, Lazkiye, Halep'in bazı bölgeleri ve Dera'da çatışma ya da silah seslerinin kayıtlara geçirilmediğini söyledi. Rus savaş uçaklarının da gece yarısından itibaren görülmediği belirtildi. Abdül Rahman Şam yakınlarındaki Daraya bölgesinden ise şiddetli silah seslerinin geldiğini belirtti. Suriye güvenlik güçleri, Daraya'da El Nusra'ya bağlı savaşçılar bulunduğu için buranın ateşkese dahil olmadığını açıkladı.

Öte yandan BM Suriye özel temsilcisi Steffan de Mistura yaptığı açıklamada, Cenevre'de başlayan ancak anlaşmazlıklar nedeniyle askıya alınan Suriye görüşmelerinin 7 Mart'ta yeniden başlayacağını açıkladı. De Mistura görüşmelerin yapılması için ateşkese uyulması ve yardım konvoylarının ihtiyacı olan kentlere ulaştırılması gerektiğini belirtti. Cenevre'de bu ay başlayan görüşmeler kısa bir süre sonra askıya alınmıştı.