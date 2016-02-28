ABD ile Rusya'dan Suriye'deki ateşkes sonrası ilk temas

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile telefon görüşmesi yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi sayfasından yapılan açıklamada, "Rusya ve ABD Dışişleri Bakanları Suriye'de ateşkes rejimini memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek, Rusya ve ABD arasında askeri hatta koordinasyonu güçlendirmek başta olmak üzere bu rejimin tam anlamıyla hayata geçmesi için detayları görüşmeye devam ettiler. Uluslararası Suriye'yi Destek Grubu'nun katılımıyla Suriye'de krizin siyasi çözüm sürecinin yenilenme konusuna da değinildi. Lavrov ve Kerry bu konularda Suriye'yi Destek Grubu başkanları görevini üstlenen Rusya ve ABD arasındaki sıkı işbirliğinin öneminin altını çizdiler" dendi.

Ayrıca, iki bakanın görüşmesinde BM Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore'nin füze ve nükleer faaliyetlerine cevap olarak hazırlayacağı yeni karar ele alındı. Lavrov, tüm dünyanın bu konuda tepkisinin sert ve Kuzey Kore'nin füze ve nükleer programının beslenme kanallarını kapatmaya yönelik olması gerektiğini, fakat zaten bu ülkede insani durumun zor olduğunu dikkate alarak yabancı partnerlerle ekonomi sektöründeki yasal bağlarına zarar verilmemesi gerektiğini ifade etti.