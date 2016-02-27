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Türkiye, F-16'lar ile Suriye'deki ateşkesi denetliyor

Suriye'deki ateşkes Şam saatiyle 00:00'da başladı

27 Şubat 2016 16:01

Suriye'de dün gece 00:00 itibariyle başlayan ancak taraflardan gelen iddialarla sık sık bozulduğu iddia edilen ateşkes, Türkiye tarafından yakından takip ediliyor. Türk Hava Kuvvetleri’ne ait uçakların Türkiye-Suriye sınırında devriye uçuşları aralıksız devam ederken, ateşkesin devreye girmesinden kısa süre önce hudut hattında devriye görevi yapan F-16’ların sayısının 14’e çıkarılması dikkat çekti. 


Hürriyet'te yer alan habere göre, Genelkurmay Başkanlığı, Suriye hududunda devriye uçuşu yapan F-16 sayısını 14 olarak açıkladı. Bu rakam son aylardaki en yoğun devriye uçuşu yapıldığını ortaya koydu. 

Rekor sayıdaki uçuş, geçen yıl 24 Kasım’da Rusya’ya ait savaş uçağının düşürülmesinden bir gün sonra yapılmıştı. 25 Kasım 2015’te Türkiye-Suriye hududunda toplam 18 F-16 devriye uçuşu gerçekleştirmişti. Bu tarihten sonra düne kadar en fazla 12 uçakla devriye uçuşu yapılmıştı. 

Genelkurmay Başkanlığı ayrıca üç adet bot ve bir adet mobil radar ile Türkiye-Suriye deniz yan hududunda kontrol görevi icra edildiğini duyurdu.

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