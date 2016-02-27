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Dünya

"Esad rejimi Suriye'de ateşkesi bozdu" iddiası

BM Suriye Özel Temsilcisi ihlal iddiasının araştırıldığını söyledi

27 Şubat 2016 13:12

Suriye’de iç savaşın başladığı 2011'den bu yana ilk geniş çaplı 'ateşkes' TSİ dün gece 00:00'da başladı. Birleşmiş Milletler (BM) de, ABD ile Rusya öncülüğünde varılan ve tarafların riayet edeceklerini açıkladığı 'şiddetin durdurulması’ kararını ateşkese dakikalar kala kabul etti. İngiliz Reuters'ın haber ajansının Suriyeli muhaliflere dayandırdığı haberinde, "rejim güçlerinin sabah saat 04:00 sularında ateşkesi bozduğu" öne sürüldü.  

Hürriyet'te yer alan habere göre, Birinci Sahil Bölüğü Sözcüsü Fadi Ahmad, "Lazkiye vilayetindeki Türkiye sınırı yakınlarında bulunan Türkmen Dağı'na yönelik saldırıda İkinci Sahil Bölüğü'nden üç muhalifin öldüğünü" söyledi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, savaşın sakinleştiğini, ancak şimdiye dek ortaya atılan bir ihlal iddiasının araştırıldığını söyledi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Halep'te silah sesleri duyulduğunu, diğer yerlerin sakin olduğunu aktardı.

Ceyş'ül İslam Sözcüsü İslam Alluş ise Reuters'a yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin varil bombası attığını ve mevzilerine ateş açtığını söyledi. 

 

IŞİD Tel Abyad'a saldırıyor

 

Doğan Haber Ajansı (DHA) ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) PKK'nın Suriye kolu PYD'nin elinde bulunan Tel Abyad ve Siluk bölgelerine saldırdığını duyurdu.

Her iki kente sızan IŞİD'lilerin hastaneye saldırdığı, birçok sokakta şiddetli çatışmaların yaşandığı öğrenildi.

Rakka'nın kuzeyinde yer alan Siluk kasabasında bulunan PYD'nin silahlı kanadı YPG mevzilerine birçok koldan saldırı düzenlendiği bildirildi. 

 

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