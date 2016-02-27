Suriye'de bu gece yarısı itibarıyla çatışmaların durması anlaşmasını içeren karar tasarısı BMGK'da oybirliği ile kabul edildi. BMGK kararıyla Suriye'de ateşkes fiilen uygulanmaya başlandı.

Karar süreci

Aljazeera Türk'ün haberine göre, ABD ve Rusya başkanlığında yapılan Uluslararası Suriye Destek Grubu (ISSG) Ateşkes Çalışma Grubu'nun Suriye'de ateşkesin sağlanması konusundaki toplantısı Cenevre'de başladı. BM Cenevre Ofisi'nde basına kapalı yapılan ISSG toplantısı, ABD ve Rusya başkanlığında gerçekleştirdi ve Suriye'de çatışmaların durdurulmasının koşulları ele aldı.

Cenevre'deki toplantı sonrasında, New York'ta BM Güvenlik Konseyi, Suriye'de çatışmaların durdurulması anlaşmasını kapalı oturumda görüştü.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura da toplantıya video-konferans yöntemiyle bağlanarak son durum hakkında Konsey'i bilgilendirdi.

BMGK'dan yapılan açıklamada, isim vermeden Suriye’deki tüm taraflar ateşkese uygun davranmaya davet edildi. Herkesi, Rusya ve ABD’nin anlaştığı ateşkesin tüm şartlarını yerine getirmeye çağıran BMGK, aynı zamanda Suriye yönetimi ve muhaliflere, BM liderliğindeki barış görüşmelerine devam etmeleri çağrısında bulundu.

"Müzakerelere 7 MArt'a devam edilecek"

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura Suriye'de şartların oluşması durumunda müzakerelerine 7 Mart'ta devam edileceğini bildirdi.

Suriye yönetimi ve muhalifler arasındaki Cenevre görüşmeleri 29 Ocak’ta başlamış ve De Mistura, 3 Şubat’ta görüşmelerin ertelendiğini duyurmuştu. Sonrasında, Suriye görüşmelerinin 26 Şubat’ta Montrö’de devam edeceği belirtilmiş ancak görüşmeler bir kez daha ertelenmişti.

Ateşkese uyan gruplar

NTV'nin haberine göre, Esad yönetiminin yanısıra, silahlı mücadele veren 100 kadar farklı muhalif grup da ateşekese uyacağını bildirdi. YPG de ateşkese uyacağını açıkladı. Bu gruplara, ateşkes sürecinde koruma sağlanacak.

Ateşkes anlaşmasına dahil edilmeyen IŞİD ve El Nusra cephesine yönelik operasyonlarsa sürecek. Nusra Cephesi de, ateşkes sürecinde, Suriye ordusuna yönelik saldırıları yoğunlaştıracağını kaydetti. Nusra Cephesi, ateşkese uyacağını açıklayan Suudi Arabistan destekli muhalefeti de eleştirdi.

Ateşkese saatler kala, Rusya'nın Lazkiye kırsalındaki hava operasyonlarına devam ettiği bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin "Suriye'nin bölünmesi,, uçuşa yasak bölge ya da kara harekatı" gibi seçenekleri düşünmemesi gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Barack Obama, Suriye’de bu gece yarısından itibaren başlayacak ateşkes öncesi tarafları uyarırken iki haftalık ateşkes öncesi başta Rusya olmak üzere tüm taraflara “Dünyanın gözü üzerinizde olacak” diye konuşmuştu.

"İç savaşın biteceğine dair kuşku duymak için yeterli sebep var" diyen Obama, ateşkesin başarısının Rusya, Esad yönetimi ve müttefiklerinin karar ne kadar uyacağına bağlı olduğuna dikkati çekti. Obama, hava saldırılarının da durdurulması çağrısında bulundu.