Obama'da Suriye'deki ateşkes uyarısı: Dünyanın gözü üzerinizde

ABD Başkanı Barack Obama, Suriye’de bu gece yarısından itibaren başlayacak ateşkes öncesi tarafları uyarırken iki haftalık ateşkes öncesi başta Rusya olmak üzere tüm taraflara “Dünyanın gözü üzerinizde olacak” diye konuştu.



Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, ulusal güvenlik ekibi ile yaptığı toplantı sonrası konuşan Başkan Obama, ateşkesin başarılı olduğu taktirde Suriye’deki iç savaşın sonunu getirebileceğini belirtti.



"İç savaşın biteceğine dair kuşku duymak için yeterli sebep var" diyen Obama, ateşkesin başarısının Rusya, Esad yönetimi ve müttefiklerinin karar ne kadar uyacağına bağlı olduğuna dikkati çekti. Obama, hava saldırılarının da durdurulması çağrısında bulundu.

Şam Cephesi Komutanı: Ateşkes dayatılıyor

Öte yandan Halep’te rejime karşı savaşan isyancı grup Şam Cephesi’nin komutanı Ebu Rıfat, ateşkesin kendilerine dayatıldığını söyledi. Rıfat, "Ateşkes, Rusya ve ABD arasında. Biz Suriye halkıyız. Ateşkes bizim için değil” diye konuştu.



AFP’ye ateşkes konusunda kendilerinin görüşünün alınmadığını söyleyen Ebu Rıfat, “Öyleyse niye kimse Suriye halkının görüşünü sormadı. Ve kimse muhalefetin görüşünü sormadı. Ateşkesi bize dayatıyorlar ve ateşkesi kabul etmeyenleri IŞİD’de olduğu gibi aşırıcı ya da terörist olarak görüyorlar” ifadesini kullandı.