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Politika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Anayasa ve başkanlık sistemi için iki ayrı referandum düzenleyebiliriz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı

26 Şubat 2016 19:52

Yabancı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni anayasa ve başkanlık sistemi için iki ayrı referandum düzenlenebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Anayasa ve Başkanlık sistemi üzeirne iki ayrı referandum düzenleyebiliriz. Yeni anayasa için erken seçim olmayacak" dedi. 

Sputnik'in haberine göre, Ankara'da yabancı gazeteciler ile bir araya gelen İbrahim Kalın, "Türkiye, Rusya ile tansiyonun azaltılmasını istiyor. Türkiye, Moskova'dan olum bir yanıt alırsa adım atmaya hazır. Rusya ile devam eden gerilim ülkemizin yararına değil" ifadelerini kullandı.

 

"ABD, YPG konusunda endişeli"

 

Ankara'nın son dönemde ABD'nin YPG'ye yaklaşımında bir değişim yaşandığını öne süren Kalın, "Bence bu konuda daha temkinliler. YPG'nin Rusya ve Esed rejimi ile ilişkileri konusunda da endişeliler" dedi. Kalın, "Sınırda önlem almaya devam ediyoruz. Durumun kötüye gittiğini düşünürsek ek önlemler alırız" dedi.

 

"Tehdit düzeyindeki duruma bağlı"

 

İbrahim Kalın, Türkiye'nin Suriye'de hava operasyonu düzenleme ihtimaline dair bir soruya, "Bu tehdit düzeyine ve sahadaki duruma bağlı. Buna 'hayır' ya da 'evet' diyemem. Bu hangi bölgelerden ve hedeflerden bahsettiğimize göre değişir" diye konuştu.

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