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“Tel Abyad’ta PYD’ye düzenlenen saldırı Türkiye üzerinden gerçekleşti”

PYD denetimindeki Tel Abyad'a 27 Şubat'ta saldırı gerçekleşmişti

28 Şubat 2016 14:04

Rusya Savunma Bakanlığı, PYD denetimindeki Tel Abyad'da düzenlenen saldırının Türkiye toprakları üzerinden gerçekleştirildiğini iddia etti.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre,  Rusya'nın Suriye'deki üssündeki ateşkes denetim merkezinin başkanı Sergey Kuralenko, Türkiye'ye suçlamalar yönelten açıklamalarda bulundu. Kuralenko, 27 Şubat gecesi Türkiye tarafından topçu ateşiyle desteklenen silahlı bir grubun, Tel Abyad'a saldırdığını iddia etti. Ellerinde bu konuda bilgiler olduğunu ve bu bilgileri, Suriye Demokratik Güçleri de dâhil olmak üzere "birkaç kanal üzerinden" doğruladıklarını söyleyen Kuralenko, söz konusu duruma ilişkin açıklama almak için ABD'nin Amman'daki ateşkes merkezine başvuru yaptıklarını dile getirdi.

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