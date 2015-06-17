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Tel Abyad YPG'nin eline geçti, asker sınıra yeni birlik takviye etti

Irak’ın Suriye sınırının da yarıdan fazlasının Kürtlerin kontrolüne girmesi Türkiye’yi rahatsız etti

17 Haziran 2015 09:38

Tel Abyad bölgesinin de PYD kontrolüne geçmesiyle Türkiye’nin güney sınırlarındaki gelişmeler güvenlik toplantısında ele alındı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar’ın katılarak sınırdaki önlemlere ilişkin bilgi verdiği toplantıda, mülteci geçişleri değerlendirildi. Genelkurmay’ın, AKP hükümetine geçmişte yaptığı, “ülkenin güney sınırlarında oluşabilecek PKK riski” uyarısı, son gelişmelerle gerçekleşmiş oldu. Cumhuriyet’ten Sertaç Eş’in haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sınır ötesine ilişkin gelen istihbarat raporlarına dayanarak uzun süredir sınır bölgesini yeni birliklerle takviye ediyor.

Türkiye’nin Suriye sınırının ise yarıdan fazlası PKK destekli PYD kontrolüne girmiş durumda. Türkiye-Suriye sınırının Suriye bölümü, doğudan batıya doğru derinliği yer yer genişleyen, yer yer daralan ölçeklerde bu örgütün kontrolüne girdi.

 

Hedefleri Efrin

 

Kobane ile Cezire bölgesini birleştiren PYD, önümüzdeki dönemde Kobane ile kontrolü altında bulunan Kilis’in güneyindeki Efrin bölgesini birleştirmek istiyor. Bu hedefin gerçekleşmesi durumanda Türkiye, Hatay sınırının güneyi hariç tüm Suriye sınırında PKK destekli PYD ile komşu olacak. Bu durum da Türkiye’nin 1990’lı yıllardan bu yana yaşadığı “Kuzey Irak” sorununa, önümüzdeki dönemde “Kuzey Suriye” sorununun eklenebileceği değerlendiriliyor.

 

MİT bilgi verdi

 

Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında yapılan güvenlik toplantısına Genelkurmay Başkanı Özel, Kara Kuvvetleri Komutanı Akar’ın yanı sıra MİT temsilcileri de katıldı. Kara Kuvvetleri Komutanı Akar, mülteci akınına karşı sınırda alınan önlemler konusunda bilgi verdi. Ayrıca bölgeden olası PKK sızmaları için alınan ve konuşlanan askeri birlikler hakkında da değerlendirme yapıldı.

Sınır güvenliğini sağlayan Kara Kuvvetleri’nin bölgede önlemlerini artırdığı, daha önceden gelen istihbarat raporları doğrultusunda zaafiyet yaşanmaması amacıyla bölgeye yeteri kadar birlik kaydırıldığı öğrenildi. Toplantıda MİT temsilcilerinin verdiği bilgilerde de PYD’nin başlattığı saldırılar nedeniyle bölgede çok sayıda yerleşim yerinin boşaltıldığı, boşaltılan yerlerin yoğunlukla Arap yerleşimleri olduğu tespiti yer aldı. Komuta heyeti, mevcut durum için alınabilecek önlemleri konusunda da bilgi verdi.

 

Ankara’dan ABD’ye ‘Tel Abyad’ mesajı

 

Suriye’deki YPG güçlerine destek olan ABD öncülüğündeki hava saldırılarının Tel Abyad çevresindeki Türkmen ve Arapların göç etmesine neden olduğunu düşünen Ankara’nın bu konudaki endişesini Washington’a ilettiği belirtildi. Reuters’a konuşan bir Türk yetkili, “Bir demografik düzenleme girişimi söz konusu. Türkiye bu konudaki endişelerini ABD ile paylaştı” dedi. Bu durum, diplomatik kaynaklar tarafından da yalanlamadı.

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