PYD Eşbaşkanı Salih Müslim: Türkiye rahat olsun...

Türkiye sınırının hemen yanında bulunan Tel Abyad kentini IŞİD'den alan PYD'nin (Demokratik Birlik Partisi) Eşbaşkanı Salih Müslim, YPG’nin kent merkezinden çekileceğini, yönetimin sivillere bırakılacağını söyledi. "Türkiye rahat olsun... Türkiye, kendini güvende hissederse biz de kendimizi güvende hissederiz” diyen Müslim, öncelikle şehrin bubi tuzakları ve mayınlardan temizleneceğini, sonra da Tel Abyad'ı terk etmek zorunda kalan sivillerin dönüşünün organize edileceğini ifade etti.

Hürriyet gazetesinden Fehim Taştekin'e konuşan Salih Müslim, Tel Abyad’da sivil ve güvenlik yönetimi tesis edileceğini söyleyerek, bunun için izlenecek yl haritasını da şu şekilde anlattı:

-Önce şehir merkezi ve köylerdeki bubi tuzakları ve mayınlar temizlenecek. Buna paralel olarak dışarıdan olası saldırılara karşı savunma hatları oluşturulacak.

-Şehrin güvenliği sağlanınca Tel Ebyad’ı terk etmek zorunda kalmış sivillerin dönüşü organize edilecek.

-İnsanların dönüşünün ardından tüm kesimlerin temsil edildiği sivil yönetim oluşturulacak.

-YPG ve diğer savaşçı güçler şehrin merkezinde güvenliği oluşturulacak asayiş birimlerine teslim edip kendileri dış hatlara çekilecek. Sivil alanlarda silahlı güç bulunmayacak.

Salih Müslim sınır kapısının işletilmesi konusunda da Türkiye ile işbirliğine hazır olduklarını belirterek “Daha önce de teklif ettiğimiz gibi Özgür Suriye Ordusu ile birlikte sınır kapısının kontrolünü sağlayabiliriz. Türkiye’nin bu konuda rahat olmasını istiyoruz. YPG tek başına kapıyı tutsun demiyoruz. Birlikte hareket ettiğimiz Burkan el Fırat, Liva el Tevhid ve Rakka Suvvar gibi gruplar var. İşbirliği içerisinde işlerimizi yürütebiliriz” dedi.

Araplar ve Türkmenlere yönelik etnik temizlik suçlamalarına da yanıt veren Müslim, “Hiç kimse insanların kendi evlerine ve toprağına dönüşünü engelleyemez. Böyle bir suçlamanın dayanağı yok. Bütün insanlar evlerine dönecek, IŞİD’in saflarına katılıp kan dökmüş olanlar dışında kimsenin korkmasına gerek yok. Biz birbirimizi tanırız. Kimin ne tür suçlar işlediğini herkes bilir. Elbette kan dökmüş olanlar yargıya teslim edilecektir. Bunun dışında herkes rahat olsun. Türkiye de rahat olsun. Sınırın iki yakası da bizim halkımızdır. Biz kendi halkımıza nasıl düşmanlık ederiz, böyle bir şey sözkonusu olabilir mi? Defalarca söyledik Türkiye kendini güvende hissederse biz de kendimizi güvende hissederiz. Türkiye’nin korkularından kurtulması gerekiyor” dedi. Ayrıca 2012’den sonra İslamcı güçlerin bölgeden çıkarttığı 10-12 bin civarında Kürt’ün de tekrar evlerine yerleşmeleri konusunda çalışmalar yürütülecek. Bu ailelerden bazılarının evleri IŞİD üyeleri tarafından kullanılıyordu.

Kobani Kantonu Dış İlişkiler Bakan Yardımcısı İdris Nassan da Hürriyet’in Tel Ebyad’ın yeni bir kanton olup olmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi: “Şu anda önceliğimiz Tel Ebyad’ın tamamen güvenli hale gelmesidir. Çevredeki tehlike geçmiş değil. Tel Ebyad’ın nasıl yönetileceğine tamamen kendi halkı karar verecek. Sivil yönetim konseyi Arap, Kürt ve Türkmen ve diğer etnik gruplardan oluşacak. YPG değil onlar karar verecek.”