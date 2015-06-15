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Dünya
Deutsche Welle

Tel Abyad’ın kontrolü YPG’de

Radikal İslamci IŞİD'in elinde olan Tel Abyad kenti YPG'nin ve Burkan El Fırat güçlerinin kontrolüne geçti. Türkiye’nin Akçakale Sınır Kapısı’nın karşı tarafında da denetim YPG’de.

15 Haziran 2015 22:56


YPG sözcüsü Redur Halil doğudan Tel Abyad kentine girdiklerini söyledi. YPG güçleri kentin batı bölümüne doğru ilerlerken IŞİD ile sert çatışmalar yaşanıyor. Redur Halil kentin birkaç saat içinde düşmesini beklediklerini söyledi.

Burkan El Fırat sözcülerinden Şirvan Derviş pazartesi günü meydana gelen çatışmalarda en az 19 IŞİD üyesinin öldürüldüğünü söyledi.

Gün içinde abluka altına alınan Tel Abyad'ın güneydeki Rakka ile bağlantısı da kesilmişti.

Öte yandan Türkiye'nin Akçakale Sınır Kapısı'nın karşı tarafında da denetim YPG'ye geçti. Sınırda bulunan görgü tanıkları YPG militanlarını gözlemleyebildiklerini belirtirken, Türkiye'ye kaçan IŞİD üyesi 5-6 kişi gözaltına alındı.

YPG ve Burkan El Fırat güçlerinin batıda Cizre ve doğuda Kobani'den Tel Abyad'a doğru başlattığı harekat, ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon tarafından da hava operasyonlarıyla desteklenmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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