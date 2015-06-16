YPG: Tel Abyad'da 124 IŞİD'li öldürüldü, çatışmalar sürüyor

YPG güçleri, son 24 saatte Tel Abyad ve çevresindeki köylerde yaşanan çatışmalarda 124 IŞİD'linin öldürüldüğünü, çok sayıda silah, cephane ve askeri malzemeye el konulduğunu açıkladı.

Günlerce süren yoğun çatışmaların ardından Akçakale'nin hemen karşısında bulunan Tel Abyad'da denetimi ele geçiren YPG, kuşatmayı yararak kaçmaya çalışan IŞİD militanlarıyla zaman zaman şiddetli çatışmaların yaşandığını belirtti.

Açıklamada “Bu operasyonlar neticesinde güçlerimiz Girê Spî (Tel Abyad) kasabasındaki çete işgaline son vermiştir. Bugün sabah saatleri itibarıyla güçlerimiz Girê Spî’de kalan son iki mahallede de arama tarama faaliyetlerini sonuçlandırmıştır. Girê Spî kırsalında bulunan köylerdeki arama-tarama faaliyetleri ise devam etmektedir” denildi.

YPG komutanı Hüseyin Koçer ise yaptığı açıklamada "Tel Abyad’ın tamamı kontrolümüzün altına girdi. Şimdi kentte arama tarama faaliyetleri yapıyoruz. Mayın ve bomba temizliği yapıyoruz. Kentte sivil insanlar da var. Onların mayın tuzağına düşmemesi için uyarılarda bulunuyoruz. Kentin tamamını mayın ve bombalardan temizleyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Bu arada, YPG ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)'nun oluşturduğu Burkan El Fırat ordusu sözcüsü Şerwan Derviş de BBC Türkçe'ye, IŞİD karşıtı koalisyon uçaklarının da mevzi bombalayarak destek verdiğini söyledi.

BBC Arapça Servisi'nden Sebastian Usher da Kürt güçlere bağlı savaşçıların Akçakale'nin sınır komşusu Tel Abyad kenti çevresinde pozisyon alarak, kentte kalan IŞİD militanlarının etrafını sardığı bildirildi. Kentte kalan IŞİD üyesi sayısının yaklaşık 150 olarak düşünüldüğünü kaydeden Usher, bir yıldır IŞİD'in elinde olan Rakka'dan Tel Abyad'a destek gelemediğini de ifade etti.