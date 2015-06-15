AA: Muhaliflere göre, PYD Tel Abyad’da etnik temizlik yapıyor

YPG güçleri ile IŞİD arasındaki çatışmalar Tel Abyad’da yoğunlaşırken Anadolu Ajansı, Suriyeli muhaliflerin "YPG’nin uluslararası koalisyonun desteğiyle etnik ve mezhepsel temizliğe giriştiği” açıklaması yaptığını duyurdu.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

Suriyeli muhalif gruplar yaptıkları ortak basın açıklamasında "PYD’ye bağlı YPG güçlerinin, uluslararası koalisyonun desteğiyle Haseke'nin batı kesimleri ile Rakka'nın Tel Abyad bölgesinde yaptığı "etnik ve mezhepsel temizlik" ve saldırılar nedeniyle halkın köylerini terk etmek zorunda bırakıldığını" belirtti.

Aralarında Ahraru'ş-Şam, Ceyşu'l-İslam, Ceyşu's-Sünne, Cephe Şamiyye, Fevcu'l Evvel, Şam Kolordusu'nun (Feylak eş-Şam) gibi büyük grupların da 15 muhalif hareketin yayımladığı ortak yazılı açıklamada, "YPG güçlerinin, ABD öncülüğündeki koalisyonun güçlerinin hava desteğiyle, Rakka kentinin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesi kırsalındaki Türkmen ve Sünni Arap köylerine saldırılar düzenlediği ve saldırılar sebebiyle halkın köylerini terk etmek zorunda bırakıldığı" ifade edildi.

DİHA: Kobanê ve Cizire güçleri birleşti

Öte yandan Dicle Haber Ajansı, Kobane ve Cizre’deki YPG güçlerinin Tel Abyad’da IŞİD’e karşı elde ettiği kazanımlarla birleştiğini duyurdu.

DİHA’nın haberine şu ifadelere yer verildi:

Kobanê ve Cizîrê bölgelerinden Girê Spî'yi (Til Ebyad) kıskaca alan YPG/YPJ savaşçıları, Rakka-Girê Spî yolunda birleşti.

ANHA'nın geçtiği habere göre, Komutan Rubar Hamlesi'nde DAİŞ çetelerine ölümcül darbeler vuran YPG/YPJ ve Burkan El-Firat güçleri, Rakka-Girê Spî yolunu tümden denetime alarak ilerleyişini sürdürüyor. Bölgeden gelen son bilgiye göre, Cizîrê ve Kobanê bölgelerinden operasyona katılan doğu ve Batı cepheleri güçlerinin saat 15.20 dolaylarında Rakka ve Girê Spî yolunda birleştiklerini bildirdi.