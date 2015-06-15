YPG Tel Abyad’a girdi, sınır kapısına 1 km kaldı

YPG/YPJ ve Burkan El Fırat güçlerinin doğu ve güneydoğu yönlerinden Tel Abyad’a merkezine girdiği ve Tel Abyad-Akçakale Sınır Kapısı’na bir kilometre kadar yaklaştığı öğrenildi.

Hawar Haber Ajansın’da (ANHA) yer alan haberde operasyonlar kapsamında YPG/YPJ ve Burkan El Fırat güçlerinin dün gece Cellab Nehrini geçerek köprü ve kentin girişindeki tepenin kontrolü sağladıktan sonra, kent merkezine girdiği belirtildi.

IMC TV'de yer alan habere göre, YPG/YPJ ve Burkan El Fırat güçlerinin doğu ve güneydoğu yönünden kent merkezine girdiği, kentin doğu yakasında bulunan Meşhur Fokani ile güneydoğuda bulunan Meşhur Tehtani mahallelerinde çatışmalar devam ettiği ifade edildi.

Ayrıca YPG/YPJ güçleri ve Burkan El Fırat güçlerinin Tel Abyad-Akçakale Sınır Kapısı’na da bir kilometre kadar yaklaştığı belirtildi.