T24 LogoT24 Logo
Gündem

YPG Tel Abyad’a girdi, sınır kapısına 1 km kaldı

YPG/YPJ ile Burkan El-Firat güçlerin Tel Abyad’ta IŞİD’e karşı başlattıkları operasyonlar devam ediyor

15 Haziran 2015 13:43

YPG/YPJ ve Burkan El Fırat güçlerinin doğu ve güneydoğu yönlerinden Tel Abyad’a merkezine girdiği ve Tel Abyad-Akçakale Sınır Kapısı’na bir kilometre kadar yaklaştığı öğrenildi.

Hawar Haber Ajansın’da (ANHA) yer alan haberde operasyonlar kapsamında YPG/YPJ ve Burkan El Fırat güçlerinin dün gece Cellab Nehrini geçerek köprü ve kentin girişindeki tepenin kontrolü sağladıktan sonra, kent merkezine girdiği belirtildi.

IMC TV'de yer alan habere göre, YPG/YPJ ve Burkan El Fırat güçlerinin  doğu ve güneydoğu yönünden kent merkezine girdiği, kentin doğu yakasında bulunan Meşhur Fokani ile güneydoğuda bulunan Meşhur Tehtani mahallelerinde çatışmalar devam ettiği ifade edildi.

Ayrıca YPG/YPJ güçleri ve Burkan El Fırat güçlerinin Tel Abyad-Akçakale Sınır Kapısı’na da bir kilometre kadar yaklaştığı belirtildi.

ETİKETLER

ypgışidtel abyadgirdisınır1 km kaldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24