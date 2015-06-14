YPG Tel Abyad’a doğru ilerleyişini sürdürüyor

YPG/YPJ güçlerinin hem doğu hem de batı cephesinden Tel Abyad’a (Girê Spî) dayanmasından sonra stratejik bir hamle daha yaparak IŞİD için stratejik önem taşıyan Tel Abyad-Rakka bağlantısını kesti. YPG güçleri sınır hattındaki ilerleyişini sürdürerek Tel Abyad’a dayandı. YPG ve ÖSO’ya bağlı Burkan el-Fırat, Tel Abyad-Halep arasında yolu kontrol altına aldı.

PYD’nin haber ajansı ANHA’nın aktarımına göre, YPG/YPJ güçleri, IŞİD’e bağlı militanları kuşatmaya almak üzere stratejik önemi olan Ayn İsa kasabası ve kavşağını kontrol altına aldı.

Son üç günde yaşanan çatışmaların merkezi haline gelen Siluk beldesi de YPG tarafından kuşatıldı. Ancak IŞİD kasabanın çevresine çok sayıda mayın ve patlayıcı döşediği için beldeye giriş çıkışa izin verilmediği kaydedildi.

IŞİD Sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor

soL'da yer alan habere göre, YPG Genel Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Komutan Rubar Qamişlo Hamlesi” karşısında bozguna uğrayan IŞİD çetelerinin sivil halkı canlı kalkan olarak kullandığı, sivil yerleşimlerini mayın ve tuzaklarla yaşanılmaz kıldığı ve sivilleri zorunlu göçe zorladığına dikkat çekildi. Açıklamada, operasyon bölgesinde yaşayan halka zarar görmemesi için Cizire kantonuna gelme çağrısı yapıldı.

YPG Genel Komutanlığı, “IŞİD çetelerine yönelik gerçekleştirdiğimiz operasyonlar sonuçlanıp, çeteler buralardan temizlendiğinde, halkın kendi evlerine güvenli bir şekilde dönmesi için her türlü yardımı yapmaya hazırız” dedi.