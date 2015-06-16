Tel Abyad'da bayrak savaşı!

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad bölgesinin kontrolünü ele geçiren Kürt gruplar, yerleşim biriminin farklı noktalarına bayrak dikti.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava saldırısı sonrası bölgede yaşayan Suriyelilerin Türkiye'ye sığınmasının ardından Tel Abyad'a yerleşen Kürt gruplar kentin kontrolünü sağladı.

Sevinç gösterisinde bulunan gruplar, başta gümrük binası olmak üzere kente hakim 3 farklı noktaya da bayraklarını astı.

Türkiye'ye sığınan Suriyeliler'den bazılarının ise sınırın karşısında yaşananlara alkışlarla destek verdiği görüldü.

Bir taraftan gümrük kapısına yaklaşık 300 metre mesafedeki bir noktada Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Tel Abyad'ın iç bölgesinde terör örgütü IŞİD'e ait bayrakların Akçakale ilçesinden görülmesi ise dikkat çekti.

Öte yandan yerel kaynaklar, halen Tel Abyad'ın iç bölgelerinde aralıklarla çatışmaların meydana geldiğini iddia etti.

Sınır hattındaki önlemlerini artıran güvenlik güçleri ise bölgedeki sivilleri sınırdan uzaklaşmaları yönünde anonslarla uyardı.

Bölgede son 15 günde çatışmalardan kaçan 20 binin üzerinde Suriyeli Türkiye'ye sığınmıştı.