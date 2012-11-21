BM Güvenlik Konseyi Gazze için toplanıyor

Fas ve Filistin yönetiminin BM temsilcileri, BM Güvenlik Konseyi'nin, daha önce ateşkes ilan edilmemesi halinde bugün öğleden sonra toplanarak Gazze'deki durumu ele alacağını açıkladı.

Daha önce Arap Birliği tarafından hazırlanan ve Fas tarafından Güvenlik Konseyi'ne sunulan taslak basın açıklaması, ''Hamas'ın İsrail'e yönelik roket saldırılarını açıkça kınamadığı'' gerekçesiyle ABD'nin itirazıyla karşılaşmış ve üzerinde anlaşma sağlanamamıştı.

Rusya tarafından hazırlanan taslakta ise ''şiddetin derhal durdurulması, sorunun diplomatik yolla çözümüne yönelik uluslararası ve bölgesel ara buluculuk çabalarına destek verilmesi, İsrail ve Filistin'in, Ortadoğu barış süreci çerçevesinde müzakerelere tekrar başlaması çağrısı'' yer alıyor.

Öte yandan, Filistin'in BM Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 140'tan fazla kişinin öldüğünü, yaklaşık 950 kişinin de yaralandığını belirtti.

Mansur, BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta, Gazze'de hayatını kaybedenler arasında çok sayıda çocuk bulunduğunu ifade ederek, BM Güvenlik Konseyi'nin saldırılar nedeniyle İsrail'i kınamasını istedi.