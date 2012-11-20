Hamas: Mısır'ın arabuluculuğuyla İsrail'le ateşkes anlaşmasına varıldı

İsrail, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Arap Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının Gazze Şeridi’ne ziyareti sırasında bölgeye bomba yağdı. Hamas yetkilisi Ayman Taha, Reuters'a yaptığı açıklamada Mısır'ın arabuluculuğunda İsrail'le Hamas arasında ateşkes sağlanması üzerinde anlaşıldığını söyledi.

Ateşkesin TSİ 21.00’de ilan edileceği, gece yarısı da yürürlüğe gireceği İsrail konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Ateşkesle ilgili ilk açıklama Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’den gelmişti. Mursi, müzakerelerden önümüzdeki saatlerde “olumlu sonuçlar” alınacağını belirterek “Gazze Şeridi'ne İsrail saldırısı maskaralığı bugün sona erecek” diye konuşmuştu.

Korkutan broşürler

Mısır ve Filistinlilerin art arta gelen açıklamalarıyla ateşkes beklentisi güçlenirken, İsrail Hava Kuvvetleri uçaklarından, Arapça "Kendi güvenliğiniz için derhal evlerinizi boşaltıp Gazze'nin merkezine gitmeniz gerek" yazılı broşürler atılması endişelere neden oldu.

Sabah saatlerinde yapılan açıklamada İsrail'in Gazze'ye yönelik kara operasyonu planlarını "geçici olarak askıya aldığı" bildirilmişti.

Davutoğlu Gazze'de

Bu gelişmelerin yaşandığı saatlerde Arap Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanları ile Bakan Davutoğlu Gazze'yi ziyaret etti. Heyete Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil el Arabi başkanlık ederken, düzenlenen basın toplantısında, Davutoğlu Gazzelilere, "Bu mücadelede sizi yalnız bırakmayacağız" diye seslendi.

Dışişleri Bakanı şöyle konuştu:

"Bizler uluslararası topluma şu mesajı iletmek istiyoruz. Sizler İsrail'in yanında olabilirsiniz hatta bu zulümleri meşru gösterecek açıklamalar da yapabilirsiniz. Ancak insanlık tarihi İsrail'in bu zulmünü mazur görenleri asla affetmeyecektir. Türkiye, bütün Arap ve İslam dünyası bu haksızlıklara karşı omuz omuza duracaktır."

"İsrail bu saldırıları acilen durdurmalı ve Gazze üzerindeki insanlık dışı abluka derhal kaldırılmalıdır" diyen Bakan Davutoğlu, "Bu ablukayı kaldırmak için mücadele eden Mavi Marmara şehitlerine de selam olsun" ifadesini kullandı.

Ziyaret sırasında bombalar yağdı

Dışişleri bakanları heyetinin ziyareti sırasında, İsrail savaş uçakları, Gazze'de, Bağdat Caddesi'ni vurdu. Davutoğlu ile Arap Birliği dışişleri bakanlarının Gazze'ye düzenlediği ziyaret esnasında gerçekleşen saldırıda, ilk belirlemelere göre, 10 kişi yaralandı.

Yaralı sayısının daha fazla olabileceği belirtilirken, saldırıda yaralanan Filistinliler, ambulanslarla Şifa Hastanesi'ne getirildi.