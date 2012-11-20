İsrail Gazze'yi yine vurdu, Hamas ateşkes ilan edeceğini söyledi

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da aralarında yer aldığı, Arap Birliği ülkeleri dışişleri bakanlarından oluşan heyetin ziyaret ettiği Gazze'ye, İsrail uçakları tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda, ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralanırken Hamas ve İslami Cihat kaynakları bu gece ateşkes ilan edileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Arap Birliği Dışişleri Bakanları'nın Gazze ziyaretinde kan döküldü. Saldırılarda çok sayıda yaralı var. Gazze'deki bir ana caddeye düşen füze ve bir arabanın vurulması ile yaralananlar oldu. Yaralılar hastanelere ambulanslar ve özel araçlarla taşınıyor.

Sadece benim görebildiğim 4-5 tane çocuk ile birkaç kadın ve erkek yaralı olarak hastanelere getirildi. Gazzeliler hastane bahçesinde tekbir getirerek İsrail 'i protesto ediyor.

İsrail'in sadece bugünkü saldırılarında 15 kişinin öldüğü ve 50'den fazla yaralı olduğu bildiriliyor. Davutoğlu ve Arap Birliği Dışişleri bakanlarının Gazze'ye girdiği öğle saatlerinden sonra 7 kişinin öldüğü bildiriliyor. Bugünkü saldırılar başlangıçtan bu yana en şiddetlilerinden biri.

Bölgede ölü ve yaralıların artmasından önce dışişleri bakanlarının bir basın açıklaması yapmaları bekleniyordu.