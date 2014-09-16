BM: Ebolayla mücadele için 1 milyar dolar kaynağa ihtiyaç var

Birleşmiş Milletler’in ebolayla mücadele koordinatörü David Nabarro, Batı Afrika'daki Ebola salgınıyla mücadele için bir milyar dolardan fazla kaynağa ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Nabarro, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Perşembe günü bir yardım seferberliği çağrısında bulunacağını belirterek "Bir ay önce salgınla mücadele için 100 milyon dolar istemiştik. Bir ay içinde bu miktar 10 katına çıktı. Çünkü salgın görülmedik bir hızla büyüyor" dedi.

BBC Türkçe’de yer alan haber göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika ülkelerinde hızla yayılan ve binlerce kişiyi tehdit eden Ebola salgınını "modern zamanlarda benzeri görülmedik bir sağlık krizi" olarak tanımladı. DSÖ'ye göre salgında bu yıl 2 bin 461 kişi öldü. Ölenler dahil virüse yakalananların sayısı 4 bin 985. Uluslararası örgütler salgına müdahalede geç kalmakla eleştiriliyor.

ABD'den 3 bin asker

ABD Başkanı Barack Obama'nın salgından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Liberya'ya, virüsle mücadeleye yardım için 3 bin asker göndereceğini açıklaması bekleniyor. Washington'dan yapılan açıklamada yeni birliklerin Liberya'nın başkentinde kurulacak olan üs aracılığıyla yönetileceği belirtildi.

Bölgeye gidecek askerlerin yeni sağlık merkezlerinin inşasına yardımcı olacağı tahmin ediliyor. Washington'un ayrıca Batı Afrika'da 17 tedavi merkezi kurmayı hedeflediği ve binlerce sağlık çalışanına eğitim vereceği belirtiliyor.

ABD Başkanı daha önce Batı Afrika'daki Ebola virüsü salgınını 'ulusal güvenlik krizi' olarak tanımlasa da yeterince tedbir almamakla eleştirilmişti.

Liberya ve Sierra Leone'nin salgınla başa çıkabilmesi için en az 600 doktora daha ihtiyacı olduğu kaydediliyor. Ayrıca hastalarla ilgilenecek sağlık görevlilerinin sayısının da yetersiz olduğu ifade ediliyor.

Obama yönetimi Ebola ile mücadelede kullanılmak üzere 88 milyon dolarlık bir mali paket hazırlamış ve Kongre'den bu paketi onaylamasını istemişti.