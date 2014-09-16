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Sağlık

Obama Ebola’ya karşı Afrika’ya asker yolluyor

Öte yandan Obama'nın salgınla mücadelede kullanılmak üzere 88 milyon dolarlık ek yardım için talimat verdiği belirtildi

16 Eylül 2014 14:50

ABD Başkanı Barack Obama, Ebola salgınıyla mücadele planına bugün açıklık getirecek. Atlanta'daki Salgın Önleme ve Kontrol Merkezi'ne (CDC) bugün bir ziyaret gerçekleştirecek olan Obama'nın Ebola'ya karşı öngördüğü mücadele planının ana hatları, adı belirtilmeyen bir üst düzey hükümet yetkilisi tarafından medyaya açıklandı. Obama'nın planına göre, ABD ordusu virüse karşı verilecek savaşta kilit rol oynayacak.

DW’de yer alan habere göre, öte yandan Obama'nın salgınla mücadelede kullanılmak üzere 88 milyon dolarlık ek yardım için talimat verdiği belirtildi. Yardım kararının Senato ve Temsilciler Meclisi tarafından da onaylanması gerekiyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, Ebola'dan dolayı can verenlerin sayısı 2 bin 400'ü aştı. Vaka sayısı 5 bine yaklaştı. Salgından en çok etkilenenlerin başında Sierra Leone, Liberya ve Gine geliyor.

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